La gripe aviar se ceba con las cigüeñas de Alcalá de Henares: más de 60 han muerto desde diciembre

La población de cigüeñas en Alcalá de Henares ha sufrido un importante descenso debido a la gripe aviar. Según Juan Prieto Martín, coordinador del Colectivo Ciconia, “en 2025 hubo 96 parejas reproductoras y estimamos que en 2026 el censo va a ser en torno a 64 parejas reproductoras, un descenso de 32 parejas o lo que es lo mismo, 64 cigüeñas, que son las 64 que estimamos han muerto por la gripe aviar”.

Aunque los resultados definitivos del censo 2026 no se conocerán hasta mediados de abril, los datos preliminares recopilados a mediados de febrero permiten afirmar con certeza este descenso. Prieto Martín añade que, “en 2025 criaron en Alcalá 49 cigüeñas anilladas. Las cigüeñas suelen repetir todos los años su localidad de cría y normalmente también repiten su mismo nido. De ellas sólo han regresado 27 en 2026, lo que supone que faltan 22 cigüeñas, en su mayoría habrán muerto por la gripe aviar”.

La gripe aviar ha tenido un impacto "muy grave"

El episodio de gripe aviar, que ya había sido anticipado en diciembre, ha tenido un impacto muy grave. “Imaginábamos que entre las cerca de 1.000 cigüeñas muertas iba a haber muchas de Alcalá, como ahora se confirma, en torno a 64 alcalaínas. Murieron cigüeñas de toda España y de media Europa, porque el vertedero de Madrid, Valdemingómez, es el lugar principal de alimentación y de invernada de las cigüeñas”, explica Prieto Martín.

Para el coordinador del Colectivo Ciconia, la recuperación de la población dependerá del mantenimiento del Comedero de Cigüeñas. “Sólo nos queda pedir que el Comedero siga funcionando en los próximos años y se eche más cantidad de comida para que la población se recupere de este duro golpe y Alcalá pueda seguir siendo la ciudad de las cigüeñas”, recalca.