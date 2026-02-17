Nueva programación de visitas en el Parque Arqueológico de Complutum en Alcalá de Henares

El Parque Arqueológico de Complutum, en Alcalá de Henares, comienza su programa de visitas guiadas para traer a los vecinos y vecinas los recientes trabajos de restauración realizados en la Casa de los Grifos.

Las visitas darán comienzo desde ahora y se extenderán hasta el mes de junio. Los asistentes, organizados en grupos reducidos y con reserva anticipada, podrán recorrer distintas áreas, entre ellas la D y el ala oeste del edificio.

Pinturas del Parque Arqueológico de Complutum en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Las pinturas murales conservadas presentan decoraciones de gran calidad artística, con escenas que incluyen criaturas fantásticas y representaciones de los dioses de la Tríada Capitolina, como Juno y Júpiter.

Se prepara una segunda fase de recorridos para el próximo semestre

Esta labor de restauración, junto con la recuperación de uno de los conjuntos pictóricos más excepcionales de la arqueología española, es el resultado de un largo trabajo desarrollado desde 2009. La intervención fue presentada públicamente a finales del pasado año en un acto dirigido a especialistas, representantes institucionales y medios de comunicación.

El encuentro sirvió no solo para dar a conocer los resultados, sino también para subrayar la relevancia de estas actuaciones en la estrategia de conservación y valorización del patrimonio complutense.

Con la puesta en marcha de esta nueva programación de visitas, el recinto arqueológico refuerza su vocación divulgativa y prepara ya una segunda fase de recorridos para el próximo semestre, con la que aspira a ampliar el acceso ciudadano a este enclave histórico.

Información general sobre las visitas

Todas las visitas estarán limitadas a un máximo de 12 personas, para permitir así su conservación y una mayor accesibilidad. Además, dichas visitas estarán divididas en dos modalidades: la visita general y la visita técnica.

- La visita general, guiada por personal especializado, tiene una duración máxima de 30 minutos, y se celebrará los sábados a las 12:00 y 13:00 horas. Los días en los que se realizarán estas visitas son el 28 de febrero, 7 de marzo, 4 de abril, 2 de mayo y 6 de junio.

Nuevo programa de visitas en el Parque Arqueológico de Complutum en Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

- Por otro lado, la visita técnica estará guiada por los arqueólogos responsables de la investigación del programa "Roma y Nosotros". En este caso la visita tendrá una duración aproximada de 120 minutos, y se celebrará los domingos a las 12:00 horas (22 de febrero, 8 de marzo, 12 y 26 de abril y 14 de mayo).

En ambos casos, se requiere de una reserva previa a través del teléfono 650 50 91 86 o, para la modalidad técnica, en el correo romaynosotros@gmail.com.

Actividades para toda la familia

Este parque arqueológico, conocido también como la Ciudad Romana de Complutum, tiene, además de una programación completa por temporadas, actividades para niños que se podrán disfrutar en familia y de manera gratuita.

Entre las actividades se encuentran tanto visitas teatralizadas como talleres. En ellos, los más pequeños y sus familias podrán aprender sobre la escritura romana, averiguar los tipos de eventos con los que se divertían en la época, e incluso construir pequeños edificios que se asemejan a aquellos de la época romana.

La mayoría de estas actividades, que requieren de inscripción previa, están disponibles hasta el mes de mayo.