La Comunidad de Madrid concede al proyecto 'Roca City Alcalá' la Declaración de Especial Relevancia

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares obtuvo el pasado viernes, por parte de la Comunidad de Madrid, la Declaración de Especial Relevancia para el proyecto 'Roca City Alcalá'. Este respaldo institucional permitirá acelerar la tramitación administrativa de una de las actuaciones urbanísticas más ambiciosas y estratégicas para el futuro de la región.

La alcaldesa, Judith Piquet, agradeció este respaldo autonómico, subrayando la importancia estratégica del proyecto para el desarrollo de la ciudad. "Con el proyecto Roca City Alcalá estamos dando respuesta a necesidades reales de nuestros vecinos y planificando el futuro de Alcalá con responsabilidad y ambición", declaró la edil.

Un proyecto que ampliará el suelo residencial de Alcalá

Esta iniciativa se enmarca dentro del plan municipal de recuperación y regeneración urbana y supondrá la transformación integral de un antiguo espacio industrial sin actividad desde hace años. El proyecto devolverá el uso ciudadano a este espacio, convirtiéndolo en un nuevo foco de vivienda, zonas verdes, equipamientos y actividad económica.

Propuesta de Declaración de Especial Relevancia para Roca City Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El plan contempla la creación de suelo para la construcción de centenares de viviendas, una medida clave para dar respuesta a la creciente demanda residencial del municipio. "En pocos años podríamos quedarnos sin suelo disponible para vivienda. Este proyecto nos permite garantizar oportunidades de acceso a la vivienda y seguir creciendo de manera ordenada y sostenible" afirmó Piquet.

Además, el proyecto incluirá la ampliación de zonas verdes conectadas con el histórico Parque O'Donnell, nuevos equipamientos públicos, un edificio de usos múltiples, área comercial y mejoras en la red viaria que reforzarán la conexión entre el Centro Histórico y los barrios.

Generar calidad de vida

La regidora también ha puesto en valor el impacto urbano y social de la intervención. "No hablamos solo de construir viviendas, sino de generar calidad de vida: más espacios públicos, más equipamientos y mejores conexiones. Queremos una ciudad más habitable, más cohesionada y preparada para el siglo XXI".

El Ayuntamiento ha mostrado su disposición a seguir colaborando con la Comunidad de Madrid para agilizar los trámites y continuar incorporando mejoras que refuercen el carácter sostenible, integrador y estratégico de la actuación.

Con esta Declaración de Especial Relevancia, Alcalá da un paso decisivo para convertir Roca City en uno de los grandes proyectos de transformación urbana del municipio en los próximos años.

Resumen del proyecto Roca City Alcalá

El proyecto de transformación 'Roca City Alcalá' se presentó el pasado mes de octubre, a través de una planificación que ofertó: