Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de médicosCita médicaNiños sin móvilSerengetiTren Madrid-AndalucíaObras C-3Ingreso Mínimo VitalEl tiempoBaliza V-16
instagramlinkedin

28 DE AGOSTO

Chenoa, Fangoria o las Nancys Rubias: desvelado el cartel completo del festival Muralla Camp en Alcalá

La segunda edición del evento, dentro de los Conciertos de la Muralla, estará integrada en la programación de las Ferias y Fiestas alcalaínas

La cantante y presentadora Chenoa posa tras la entrevista con Europa Press en el día de presentación de la nueva edición de Operación Triunfo en Prime Video, en el Parc Audiovisual de Catalunya, a 15 de noviembre de 2023, en Terrassa, Barcelona, Catalunya (España). OT 2023 es la duodécima edición del programa de televisión musical Operación Triunfo, que iniciará a emitirse el 20 de noviembre de 2023 en directo, en la plataforma de streaming Prime Video. Chenoa es la presentadora de esta nueva edición. David Zorraquino / Europa Press 15/11/2023. David Zorrakino - Europa Press;Chenoa;Operación Triunfo;Prime Video;Retratos;Retratos de Europa Press a Chenoa;category_code_new

La cantante y presentadora Chenoa posa tras la entrevista con Europa Press en el día de presentación de la nueva edición de Operación Triunfo en Prime Video, en el Parc Audiovisual de Catalunya, a 15 de noviembre de 2023, en Terrassa, Barcelona, Catalunya (España). OT 2023 es la duodécima edición del programa de televisión musical Operación Triunfo, que iniciará a emitirse el 20 de noviembre de 2023 en directo, en la plataforma de streaming Prime Video. Chenoa es la presentadora de esta nueva edición. David Zorraquino / Europa Press 15/11/2023. David Zorrakino - Europa Press;Chenoa;Operación Triunfo;Prime Video;Retratos;Retratos de Europa Press a Chenoa;category_code_new / David Zorraquino

Daniel Romera

El 28 de agosto de 2026 tendrá lugar la segunda edición del festival Muralla Camp, evento que se constituye como una de las citas más singulares de los Conciertos de la Muralla. Toda la programación se celebrará en la Huerta del Obispo, uno de los lugares más reconocidos de Alcalá de Henares.

Un cartel repleto de grandes artistas

Tras el anuncio de Fangoria y Nancys Rubias como grandes cabezas de cartel, el festival ha anunciado una serie de nombres que prometen una noche inolvidable. Se incorporan a la programación del día 28 de agosto Bingo Party by Brunch, Zapato Veloz, Raúl, Coyote Dax y Chenoa.

Cartel festival Muralla Camp

Cartel festival Muralla Camp / Instagram Conciertos de la Muralla

Todos ellos amplían un cartel que apuesta por la energía, la nostalgia y el espectáculo sin complejos.

La velada combinará humor, pop y grandes himnos que marcaron a una época, con momentos de pura fiesta y otros cargados de recuerdos para varias generaciones. En resumen, es una propuesta que apuesta por la diversión sin etiquetas y el disfrute colectivo.

Acompañarán a nombres como Lola Índigo, Vanesa Martín o Loquillo

El Muralla Camp forma parte, por segundo año consecutivo, de la programación de Los Conciertos de la Muralla, que ya se ha consolidado como uno de los eventos estivales más esperados de Alcalá de Henares. Este año, los conciertos comenzarán el 22 de agosto y se alargarán hasta el 26 de septiembre.

Entre los grandes nombres ya anunciados destacan el de Loquillo, quién será el encargado de abrir la programación, Vanesa Martín, Lola índigo o Valeria Castro. Todos se encargarán de hacer vibrar un año más el recinto de la Huerta del Obispo.

Entradas ya a la venta

Las entradas para el festival están disponibles desde el 2 de febrero a las 12:00 horas en la web oficial del ciclo, con precios que oscilan entre 45 y 150 euros según la ubicación: pista de pie, grada, terraza VIP, y como novedad, seis palcos VIP con servicios exclusivos.

Además de adquirirlas de manera online, también se pueden comprar en los distintos puntos físicos de venta, que también están definidos en la página web del evento.

Conciertos de la Muralla 2025

Conciertos de la Muralla 2025 / Web Conciertos de la Muralla

Asimismo, se ofrece la posibilidad de adquirirlas mediante el Bono Cultural Joven o a través de pago aplazado para importes superiores a 50 euros (únicamente en la plataforma online). Todas las entradas compradas desde la web incluyen el seguro InGood, que garantiza el reembolso en caso de no poder asistir por imprevistos personales.

Descuentos para los empadronados en Alcalá de Henares

Los empadronados en Alcalá de Henares pueden beneficiarse de un descuento del 20% hasta el día de hoy, 16 de febrero. Se deberá presentar el DNI o el certificado de empadronamiento el día del concierto para poder acceder al show.

Noticias relacionadas y más

La organización recuerda además que se puede acceder al recinto en transporte público, mediante trenes de cercanías y líneas interurbanas de autobús con servicio nocturno desde Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
  2. Alberto Isla, el gaditano que saltó al ruedo mediático tras dejar embarazada a Isa Pantoja
  3. Gabriel Rufián y Emilio Delgado llenan en cuatro minutos su acto sobre la izquierda alternativa al PSOE en Madrid
  4. Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
  5. El tiempo en Madrid este lunes: suben las mínimas y la Sierra registrará rachas de viento muy fuerte
  6. Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid
  7. Cortan el cuello e intentan asesinar a un hombre en Vallecas por negarse a darles un cigarrillo
  8. Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027

Chenoa, Fangoria o las Nancys Rubias: desvelado el cartel completo del festival Muralla Camp en Alcalá

Chenoa, Fangoria o las Nancys Rubias: desvelado el cartel completo del festival Muralla Camp en Alcalá

Esta es la cafetería estilo Bridgerton que está conquistando Madrid: postres y tartas por menos de 6 euros

Esta es la cafetería estilo Bridgerton que está conquistando Madrid: postres y tartas por menos de 6 euros

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid rompen su récord de intervenciones anuales: casi 21.000 en 2025

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid rompen su récord de intervenciones anuales: casi 21.000 en 2025

Este es el premio que ha ganado José Luis Martínez Almeida por "el compromiso del alcalde con el deporte en Madrid"

Este es el premio que ha ganado José Luis Martínez Almeida por "el compromiso del alcalde con el deporte en Madrid"

Actuaciones del plan 'Renace Tajo', en Toledo: nuevo embarcadero, plantación de más de 1.300 árboles...

Actuaciones del plan 'Renace Tajo', en Toledo: nuevo embarcadero, plantación de más de 1.300 árboles...

El Carnaval 2026 se despide con el Entierro de la Sardina en Madrid: horarios, pregón y recorrido

El Carnaval 2026 se despide con el Entierro de la Sardina en Madrid: horarios, pregón y recorrido

¿Dónde y cuándo será festivo en Madrid este Carnaval 2026? Este es el único municipio que disfrutará de un día libre extra

¿Dónde y cuándo será festivo en Madrid este Carnaval 2026? Este es el único municipio que disfrutará de un día libre extra

Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Málaga y si sufría bullying

Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Málaga y si sufría bullying