28 DE AGOSTO
Chenoa, Fangoria o las Nancys Rubias: desvelado el cartel completo del festival Muralla Camp en Alcalá
La segunda edición del evento, dentro de los Conciertos de la Muralla, estará integrada en la programación de las Ferias y Fiestas alcalaínas
El 28 de agosto de 2026 tendrá lugar la segunda edición del festival Muralla Camp, evento que se constituye como una de las citas más singulares de los Conciertos de la Muralla. Toda la programación se celebrará en la Huerta del Obispo, uno de los lugares más reconocidos de Alcalá de Henares.
Un cartel repleto de grandes artistas
Tras el anuncio de Fangoria y Nancys Rubias como grandes cabezas de cartel, el festival ha anunciado una serie de nombres que prometen una noche inolvidable. Se incorporan a la programación del día 28 de agosto Bingo Party by Brunch, Zapato Veloz, Raúl, Coyote Dax y Chenoa.
Todos ellos amplían un cartel que apuesta por la energía, la nostalgia y el espectáculo sin complejos.
La velada combinará humor, pop y grandes himnos que marcaron a una época, con momentos de pura fiesta y otros cargados de recuerdos para varias generaciones. En resumen, es una propuesta que apuesta por la diversión sin etiquetas y el disfrute colectivo.
Acompañarán a nombres como Lola Índigo, Vanesa Martín o Loquillo
El Muralla Camp forma parte, por segundo año consecutivo, de la programación de Los Conciertos de la Muralla, que ya se ha consolidado como uno de los eventos estivales más esperados de Alcalá de Henares. Este año, los conciertos comenzarán el 22 de agosto y se alargarán hasta el 26 de septiembre.
Entre los grandes nombres ya anunciados destacan el de Loquillo, quién será el encargado de abrir la programación, Vanesa Martín, Lola índigo o Valeria Castro. Todos se encargarán de hacer vibrar un año más el recinto de la Huerta del Obispo.
Entradas ya a la venta
Las entradas para el festival están disponibles desde el 2 de febrero a las 12:00 horas en la web oficial del ciclo, con precios que oscilan entre 45 y 150 euros según la ubicación: pista de pie, grada, terraza VIP, y como novedad, seis palcos VIP con servicios exclusivos.
Además de adquirirlas de manera online, también se pueden comprar en los distintos puntos físicos de venta, que también están definidos en la página web del evento.
Asimismo, se ofrece la posibilidad de adquirirlas mediante el Bono Cultural Joven o a través de pago aplazado para importes superiores a 50 euros (únicamente en la plataforma online). Todas las entradas compradas desde la web incluyen el seguro InGood, que garantiza el reembolso en caso de no poder asistir por imprevistos personales.
Descuentos para los empadronados en Alcalá de Henares
Los empadronados en Alcalá de Henares pueden beneficiarse de un descuento del 20% hasta el día de hoy, 16 de febrero. Se deberá presentar el DNI o el certificado de empadronamiento el día del concierto para poder acceder al show.
La organización recuerda además que se puede acceder al recinto en transporte público, mediante trenes de cercanías y líneas interurbanas de autobús con servicio nocturno desde Madrid.
