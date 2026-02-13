Programación completa del Carnaval 2026 en Alcalá de Henares: concursos, desfiles y pasacalles

Alcalá de Henares ya tiene todo listo para dar su pistoletazo de salida al Carnaval 2026 con una variada programación dirigida a todas las edades, que llenará calles y plazas de color, música, tradición y cultura popular desde el sábado 14 y hasta el miércoles 18 de febrero.

El sábado 14 de febrero será una de las jornadas más intensas del Carnaval, con el Concurso de Máscaras Gigantes-OFM en la Plaza de Cervantes en categorías infantil, juvenil, y familia y grupos, organizado por la Concejalía de Familia, Infancia y juventud a través del programa de ocio alternativo Otra Forma de Moverte.

Cartel Carnaval 2026 Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

También se celebrará el Concurso de Comparsas en la Plaza de Cervantes, que repartirá más de 2.000 euros en premios, y por último el Baile de Carnaval en la Plaza de Cervantes, amenizado por la Orquesta Mánchester, durante el cual se suministrarán máscaras a los participantes.

Actividades para el domingo: concursos y pasacalles

El domingo 15 estará dedicado especialmente al público familiar, con talleres, hinchables o juegos desenchufados y el Concurso Infantil de Disfraces con el acompañamiento de la Comparsa de Gigantes de Alcalá.

El domingo también tendrá lugar el tradicional Manteo del Pelele, a cargo de la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá y el grupo folk Pliego de Cordel. Ambas organizaciones se han propuesto desempolvar una de las manifestaciones o elementos del carnaval complutense bastante peculiar y significativo que se dejó de celebrar en las primeras décadas del siglo XX.

Se trata de una costumbre que realizaban grupos de mujeres en estas señaladas e irreverentes fiestas de carnaval, clara muestra de la inversión de papeles que en ella se produce. A la finalización del pasacalles tendrá lugar la actuación del grupo Pliego de Cordel en la calle Mayor, junto al Hospitalillo.

Posteriormente, la Casa de Asturias de Alcalá de Henares realizará un pasacalles con una muestra de los personajes de las comparsas que participan en Asturias durante su tradicional Antroxu, acompañados por la música de gaitas.

Y por la tarde, el Centro Regional de Castilla la Mancha de Alcalá de Henares y el grupo “Quinteria” realizarán un pasacalles con ‘Las Botargas', unos curiosos personajes de origen ancestral que aparecen en varias localidades de la campiña y las serranías de la Alcarria, normalmente en invierno y hasta la llegada del Carnaval. Las Botargas se considera la manifestación artística más antigua de la provincia de Guadalajara.

El domingo también tendrá lugar el Concurso General de Disfraces, la música del grupo de música y baile “Quintería” de Castilla la Mancha, y para finalizar la jornada la actuación de la chirigota ‘Los que vienen del sur… de Madrid’.

Desfile de mayores, entierro de la sardina y programación especial en el Distrito II

El lunes 16 se celebrará el Desfile de Comparsa y Baile de Carnaval, organizado por la Concejalía de Mayores, que es una de las grandes novedades de la programación.

El miércoles 18 de febrero tendrá lugar el broche de oro de los Carnavales con el tradicional y simbólico 'Entierro de la Sardina', que este año volverá a realizarse en la Huerta del Obispo, con un pasacalles carnavalesco con salida de la Plaza de Cervantes.

Pasacalles durante el Carnaval de Alcalá de Henares / EPE

Además, el Distrito II volverá a contar con su propia programación especial, con concursos de disfraces infantiles, pasacalles y fuegos artificiales el miércoles 18. Toda la información detallada, bases de concursos e inscripciones puede consultarse en la web municipal de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones Populares.

Programación completa de los "Carnavales 2026"

Desde el sábado hasta el próximo miércoles, los vecinos de Alcalá podrán disfrutar de todas estas actividades:

Sábado 14 de febrero

- 18:00 h. Concurso de Máscaras Gigantes-OFM (desde la calle Libreros hasta la Plaza de Cervantes)

- 18:00 h. Concurso de Comparsas (desde la calle Libreros hasta la Plaza de Cervantes)

- 19:00 h. Baile de Carnaval a cargo de la Orquesta Mánchester (Plaza de Cervantes)

Domingo 15 de febrero

- 11:00 - 14:00 h. Parque Infantil (Plaza de Cervantes)

- 11:00 h. Pasacalles del Concurso Infantil de Disfraces (desde la C/ Libreros hasta la Plaza de Cervantes)

- 11:30 h. Concurso Infantil de Disfraces (Plaza de Cervantes)

- 12:15 h. Pasacalles Manteo del Pelele (Inicio en la Plaza de los Santos Niños, C/ Mayor y Plaza Cervantes)

- 13:00 h. Pasacalles Casa de Asturias (C/ Libreros, C/ Mayor, Pza. Santos Niños)

- 17:30 h. "Las Botargas" Centro Regional Castilla La Mancha (C/ Libreros, C/ Mayor, Pza. Santos Niños)

- 18:00 h. Pasacalles del Concurso General de Disfraces (desde C/Libreros hasta la Plaza de Cervantes)

- 18:30 h. Concurso General de Disfraces (Plaza de Cervantes). Se establecen los siguientes premios:

Primer Premio: 300 € y una tarjeta “Amigos del Teatro”

Segundo Premio: 200 € y una tarjeta “Amigos del Teatro”

Tercer Premio: 150 € y una tarjeta “Amigos del Teatro”

Cuarto Premio: 100 € y una tarjeta “Amigos del Teatro”

Quinto Premio: 50 € y una tarjeta “Amigos del Teatro”.

Lunes 16 de febrero

- 17:00 h. Desfile de Comparsa y Baile de Carnaval (desde la Plaza de los Santos Niños hasta el CC María Zambrano)

Miércoles 18 de febrero

- 19:00 h. Entierro de la Sardina: Pasacalles carnavalesco con el siguiente recorrido: Plaza de Cervantes, C/ Mayor, Pza. de los Santos Niños, C/ San Juan, C/ Cardenal Sandoval y Rojas, finalizando en el recinto amurallado de la Huerta del Obispo (donde se procederá a la quema tradicional de la sardina).