POR LA POLICÍA NACIONAL
Detenidos dos varones por tráfico de drogas en Alcalá de Henares
Las detenciones han formado parte de un operativo integral en toda la Comunidad de Madrid contra los "narcopisos" y los puntos de venta de droga
La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas en Alcalá de Henares. Las detenciones han sido parte de un dispositivo integral en toda la Comunidad de Madrid contra los puntos de venta de droga.
La estrategia ha culminado en la detención de 27 personas y el desmantelamiento de diez ubicaciones destinadas a la elaboración, preparación y distribución de sustancias estupefacientes. El balance incluye intervenciones en otros municipios como Móstoles o la Cañada Real Galiana.
Ya durante el año 2025, la Policía Nacional desmanteló en la región cerca de 120 puntos de venta de sustancias estupefacientes, teniendo como resultado más de 270 personas detenidas en la Comunidad de Madrid.
Estos individuos vendían cocaína, heroína y hachís
Concretamente, en la ciudad complutense, los investigadores comprobaron como estos dos individuos, miembros de un clan familiar, habían establecido un punto de venta al que acudían personas con el fin de adquirir dosis de cocaína, heroína y hachís.
El pasado 3 de febrero se efectuó una entrada y registro en dos domicilios, con el apoyo de operativos del GEO para la apertura y aseguramiento de las viviendas
Se intervinieron cerca de 1.900 euros en efectivo
Entre los efectos intervenidos, se obtuvo un arma de fuego, varias armas blancas prohibidas de grandes dimensiones así como dosis de hachís, cocaína y marihuana ya preparadas para su venta.
Además, se intervinieron cerca de 1.900 euros en efectivo y básculas de precisión para elaborar y distribuir sustancias estupefacientes.
En Móstoles y Alcorcón, por ejemplo, la Policía detuvo a dos varones a los que se le incautó 60 kilogramos de hachís, siete de cocaína y 70.000 pastillas con un principio activo de clonazepam. También se les requisaron 11.500 euros, 500 recetas en blanco y otros utensilios para la preparación y distribución de las sustancias.
- Esta villa histórica de la Comunidad de Madrid trae de vuelta este fin de semana su esperado mercado medieval: mercaderes, danzas y combates de caballeros
- Alberto Isla, el gaditano que saltó al ruedo mediático tras dejar embarazada a Isa Pantoja
- Gabriel Rufián y Emilio Delgado llenan en cuatro minutos su acto sobre la izquierda alternativa al PSOE en Madrid
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: récord de nuevas plazas de docentes en la educación pública madrileña para el próximo curso 2026/2027
- Renfe activa trenes especiales entre Aranjuez y Villaverde Bajo por obras en la línea C-3 de Cercanías Madrid
- Cortan el cuello e intentan asesinar a un hombre en Vallecas por negarse a darles un cigarrillo
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: así será el proceso de admisión de colegios e institutos públicos este curso 2026/2027
- Metro de Madrid acelera su modernización: 145 nuevas máquinas y tornos inteligentes en 20 estaciones