Detenidos dos varones por tráfico de drogas en Alcalá de Henares

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas en Alcalá de Henares. Las detenciones han sido parte de un dispositivo integral en toda la Comunidad de Madrid contra los puntos de venta de droga.

La estrategia ha culminado en la detención de 27 personas y el desmantelamiento de diez ubicaciones destinadas a la elaboración, preparación y distribución de sustancias estupefacientes. El balance incluye intervenciones en otros municipios como Móstoles o la Cañada Real Galiana.

Ya durante el año 2025, la Policía Nacional desmanteló en la región cerca de 120 puntos de venta de sustancias estupefacientes, teniendo como resultado más de 270 personas detenidas en la Comunidad de Madrid.

Estos individuos vendían cocaína, heroína y hachís

Concretamente, en la ciudad complutense, los investigadores comprobaron como estos dos individuos, miembros de un clan familiar, habían establecido un punto de venta al que acudían personas con el fin de adquirir dosis de cocaína, heroína y hachís.

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / LA CRÓNICAUn agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / L. C. B.

El pasado 3 de febrero se efectuó una entrada y registro en dos domicilios, con el apoyo de operativos del GEO para la apertura y aseguramiento de las viviendas

Se intervinieron cerca de 1.900 euros en efectivo

Entre los efectos intervenidos, se obtuvo un arma de fuego, varias armas blancas prohibidas de grandes dimensiones así como dosis de hachís, cocaína y marihuana ya preparadas para su venta.

Además, se intervinieron cerca de 1.900 euros en efectivo y básculas de precisión para elaborar y distribuir sustancias estupefacientes.

Archivo - Coche de la Policía Nacional en imagen de archivo / POLICÍA NACIONAL - Archivo

En Móstoles y Alcorcón, por ejemplo, la Policía detuvo a dos varones a los que se le incautó 60 kilogramos de hachís, siete de cocaína y 70.000 pastillas con un principio activo de clonazepam. También se les requisaron 11.500 euros, 500 recetas en blanco y otros utensilios para la preparación y distribución de las sustancias.