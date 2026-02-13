Se acerca el fin de las lluvias en Alcalá de Henares: este es el pronóstico de la AEMET

Lluvias, lluvias y más lluvias. Tres veces, igual que casi las tres semanas que ha estado lloviendo de manera consecutiva, con algunos momentos de paz, en la capital de España. Tras días y días marcados por la inestabilidad y los cielos cubiertos, parece que las precipitaciones están cerca de despedirse.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un cambio de tendencia en el tiempo que traerá consigo jornadas más estables y una progresiva subida de las temperaturas. Alcalá de Henares será una de las muchas localidades de la comunidad que se verá beneficiada de este cambio.

Fin a las lluvias en Alcalá, con una pequeña excepción

Desde inicios del año 2026, Alcalá de Henares se ha visto afectada por la consecución de borrascas que han resultado en lluvias, nieve y viento. Enero arrancó con la nevada que dejó la borrasca Francis, pasamos por Kristin o Marta, y en la actualidad ya hemos llegado hasta la letra N, con la borrasca Nils.

Sin embargo, según el pronóstico oficial, las precipitaciones irán perdiendo intensidad hasta desaparecer en los próximos días, dando paso a intervalos nubosos, y posteriormente, a cielos más despejados. Este giro meteorológico permitirá, por fin, a vecinos y visitantes recuperar la normalidad tras estas últimas semanas.

Eso sí, todavía no se debe guardar el paraguas. Si bien la previsión es favorable, la jornada del viernes 13 será la última de esta serie de lluvias y viento. La supuesta mala suerte que persigue a esta fecha se pagará en esta ocasión con un día de lluvias intensas hasta, como mínimo, las 18:00 horas.

Una nueva vida a partir del fin de semana

Ni hecho a propósito. La llega de la "segunda quincena" del mes de febrero va a marcar un cambio de tendencia que poco se va a asemejar a la primera. A partir del sábado, Día de San Valentín, se espera que las precipitaciones se alejen de Alcalá hasta, como mínimo, el próximo miércoles.

Por otra parte, las temperaturas mínimas sufrirán un pequeño descenso con respecto a los días previos tanto el sábado como el domingo. Una de cal y otra de arena. Eso sí, las máximas seguirán siendo similares, por encima de los 10º C en ambos días.

La clave está en el inicio de la nueva semana. El lunes 16 será un día con solo noticias a su favor. Por ahora, según la AEMET, se espera un día nublado pero sin lluvias. Además, las temperaturas sufrirán un aumento considerable, colocándose la mínima en 6º C y la máxima en 17º C.

Unas cifras lejanas al récord

En cualquier caso, las lluvias que hemos visto caer en Alcalá y otras zonas de la Comunidad de Madrid están aún muy lejos de llegar a los máximos históricos que se alcanzaron en marzo de 2025, cuando el Manzanares estuvo a punto de desbordarse.

En esa ocasión se superaron los 232 l/m² en un solo mes. Con respecto al récord de días lluviosos consecutivos, los de este año se quedan también algo alejados. En febrero de 1947 se contaron 23 jornadas lluviosas de las 28 con las que contaba ese periodo.