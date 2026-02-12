La vía Complutense abrirá de nuevo al tráfico de forma completa a finales de marzo: "Una obra incómoda, pero necesaria"

La vía Complutense, una de las calles más transitadas de Alcalá de Henares, está muy cerca de volver a la normalidad. Y es que desde el pasado 13 de octubre los trabajos de renovación de la red de saneamiento obligaron a restringir el tráfico en dicha calle, en el tramo comprendido entre la glorieta de Andrés Saborit y la de la Cruz Verde.

Con el objetivo de facilitar la movilidad a los alcalaínos se habilitó un carril sentido Madrid de la vía Complutense en doble sentido de circulación y, en las próximas semanas y una vez finalizadas las obras en el carril con sentido hacia Madrid, ahora será la otra parte de la vía, en sentido Guadalajara, la que se habilitará al tráfico en doble sentido.

Las obras -que finalizarán a finales de marzo y en la que se han invertido 3,2 millones de euros- han sido visitadas en la mañana de este jueves por alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. Ha explicado que se trata de una intervención "absolutamente imprescindible para mejorar el funcionamiento hidráulico de la red, reducir el impacto ambiental de los vertidos y facilitar las labores de mantenimiento".

Era necesaria la renovación de las tuberías de la vía Complutense, que tenían 50 años

El proyecto contempla la renovación de tuberías que han agotado su vida útil -la instalación data de hace unos 50 años-, la corrección del trazado de la red, la mejora de la evacuación de aguas pluviales, el incremento de los diámetros para aumentar la capacidad ante episodios de lluvias intensas y la reparación de graves problemas estructurales, especialmente en el tramo de la Vía Complutense a la altura de la Muralla.

Las actuaciones afectan a distintos puntos del entorno urbano: la vía Complutense entre la calle Andrés Saborit y el Parque O’Donnell, el propio parque, la calle Daoíz y Velarde y la calle Torrelaguna hasta su cruce con Marqués de Santillana, a la entrada del paso subterráneo. Si las lluvias permiten seguir el ritmo de trabajo, se espera que a finales de marzo reabra totalmente al tráfico la Vía Complutense.

Y todo ello logrará reducir "de forma significativa las inundaciones recurrentes que se producen en el paso de Torrelaguna, uno de los puntos más problemáticos de la red", explican desde el ayuntamiento.

Piquet ha admitido también que "se trata de una obra costosa económica y técnicamente, que genera molestias e incomodidades y que no siempre tiene demasiada visibilidad”, pero ha subrayado que "es fundamental para garantizar la seguridad, la comodidad y la calidad de vida de nuestros vecinos".