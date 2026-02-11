¿Qué está provocando el misterioso ruido nocturno en Alcalá de Henares? El Ayuntamiento desvela la causa

El fuerte ruido registrado durante las noches del lunes 9 y martes 10 de febrero en Alcalá de Henares ha generado una oleada de preguntas en redes sociales. Decenas de vecinos acudieron a plataformas como X y Facebook para tratar de averiguar qué estaba provocando el estruendo nocturno, que muchos describían como un rugido constante y poco habitual a esas horas.

Ante la preocupación ciudadana, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se puso en contacto con la Base Aérea de Torrejón para solicitar explicaciones oficiales. Según la información facilitada, el ruido procede de pruebas técnicas que se están realizando en un avión Eurofighter, en el marco de ensayos relacionados con un nuevo combustible.

Desde la Base han detallado que estas pruebas deben desarrollarse necesariamente en horario nocturno, ya que la luz solar podría contaminar las mediciones infrarrojas que forman parte del análisis técnico. Asimismo, han explicado que los ensayos no pueden llevarse a cabo en los hangares preparados para pruebas de motor —que cuentan con sistemas de atenuación acústica— porque estas instalaciones no están dimensionadas para el modelo Eurofighter.

Está prevista una última prueba durante la noche de este miércoles. Una vez completada, finalizarán los ensayos y cesarán los ruidos asociados a esta operación, según han trasladado las autoridades.