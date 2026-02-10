ALCALÁ DE HENARES
El río Henares sigue en umbral rojo, pero hace un año triplicaba su caudal: el récord que alcanzó en marzo de 2025
Las recientes borrascas han puesto en alerta a la ciudad cervantina con su río, y han reforzado la vigilancia con drones, aunque en las últimas horas ha descendido el caudal
El nivel del río Henares en su paso por Espinillos -en Alcalá de Henares- se sitúa actualmente en 2,37 metros, lejos de los 2,70 metros que se alcanzaron en días anteriores con motivo de una infinidad de borrascas sucesivas que han azotado a gran parte del país. Aunque sigue dentro del umbral rojo, ya que a todo río que supera los 2,30 metros se le considera en esta situación.
Por este descenso, el ayuntamiento ha reabierto en la mañana de este martes todos los accesos peatonales situados en el entorno del río Henares y ha levantado las restricciones que permanecían activas, tras confirmarse una bajada sostenida del nivel del caudal, según los últimos datos del sistema SAIH Tajo.
Todos los servicios municipales del ayuntamiento han estado en máxima alerta durante los últimos días. Y lo seguirán estando, con la ayuda de drones incluida.
Hace once meses el caudal del río Henares era el triple y cerca del doble de profundidad
Una situación límite que trae al alcalaíno a la cabeza la que se vivió durante 2025, que fue considerablemente peor. En marzo de 2025 el río Henares batió el récord de los últimos cinco años alcanzando 3,87 metros de profundidad, y puso en alerta a toda la ciudad complutense. En esta misma época de 2025, el caudal del río Henares en su paso por Espinillos fue de 305 m3/s. Por poner en contexto, el caudal actual del río es de 99,75 m3/s.
Y es que por aquel entonces la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó desembalses en Palmaces, Beleña y Alcorto, lo que también "ayudó" a que el río Henares alcanzase su máximo de los últimos tiempos.
Todo ello llevó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares a adoptar hasta once medidas restrictivas en lo que a cierres a diferentes accesos se refiere. Desde el consistorio esperan que la situación referida al río y a la meteorología siga decayendo para no volver a caer en la situación que la ciudad cervantina vivió durante el año pasado.
