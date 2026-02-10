La calle Azucena de Alcalá se transforma: 270.000 euros para aceras más amplias, accesibles y seguras

La calle Azucena, en Alcalá de Henares, sufrirá una reforma con una inversión de más de 270.000 euros. La obra, que se encuentra dentro del Plan de 'Alcalá mejora sus barrios', ha sido presentada por Antonio Saldaña, concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, que explicó recientemente que "es una actuación orientada a modernizar el espacio público, mejorar la accesibilidad peatonal y renovar las infraestructuras urbanas existentes. Es una demanda histórica de los vecinos de la zona, que venían reclamando mejoras en el acerado".

Zonas que serán mejoradas con la reforma

La inversión actuará sobre las calles Azucena, Paseo de la Alameda, Ambrosio Morales y Don Quijote, donde se renovarán tanto las calzadas como las aceras, actualmente deterioradas por el uso y el paso del tiempo.

Saldaña ha indicado que “entre las principales mejoras previstas se encuentra la ampliación de las aceras hasta un ancho mínimo de 1,80 metros, favoreciendo la movilidad peatonal y la accesibilidad universal”. Además, en las calles Ambrosio Morales y Don Quijote se creará una plataforma única, situando calzada y acera al mismo nivel.

El proyecto ha sido presentado por Antonio Saldaña, concejal de Obras / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Como mejora de infraestructuras, se eliminará el actual tendido aéreo de la red de telefonía, que dificultaba el paso de las personas con problemas de movilidad. Esta infraestructura será soterrada mediante nuevas canalizaciones subterráneas, reduciendo el impacto visual y aumentando la seguridad.

La inversión total destinada a esta actuación asciende a 277.733,70 euros, con un plazo de ejecución estimado de tres meses.

"Con esta intervención, el ayuntamiento continúa avanzando en la mejora progresiva de los barrios de la ciudad, apostando por espacios urbanos más accesibles, seguros y de mayor calidad para los vecinos", indicó Saldaña.