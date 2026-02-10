El Ayuntamiento de Alcalá reabre todos los accesos peatonales del río Henares, que sigue en umbral rojo

Las recientes borrascas Ingrid, Joseph Kristin, Leonardo y Marta han dejado y siguen dejando precipitaciones torrenciales y continuadas en gran parte del país. Y así ha sido también en Madrid y Alcalá de Henares, que durante el pasado fin de semana estuvo en alerta con el río Henares, después de que en la última semana triplicase su caudal. Esto provocó que el ayuntamiento alcalaíno activase el Nivel 1 del Plan del Río, que fue desactivado en la mañana del pasado lunes, y en la mañana de este martes han reabierto todos los accesos peatonales situados en el entorno del río Henares y han levantado las restricciones que permanecían activas.

Situación actual del río Henares y el embalse de Beleña

Y es precisamente en estas semanas de precipitaciones y borrascas cuando los embalses cobran protagonismo. En el caso de Alcalá su embalse es el de Beleña, que está situado entre las localidades de Muriel y de Beleña de Sorbe, en la provincia de Guadalajara, y vierte sus aguas al río Sorbe, afluente del Henares, que es el que pasa por la ciudad cervantina.

Embalse de Beleña, en Guadalajara / Mancomunidad de Aguas del Sorbe

En estos momentos, el embalse de Beleña -con una capacidad de 53 hectómetros cúbicos (hm3)- tiene 46,30 hm3 (hectómetros cúbicos), lo que representa un 87,35 % de su capacidad. Una media muy por encima de esta misma semana durante los últimos diez años, con 31 hm3. En la misma semana del año pasado retenía 40 hm3. Y solo hace dos semanas retenía 30 hm3, lo que significa un aumento de más del 50 %. De hecho, durante los últimos días el embalse ha desembolsado agua hacia el río Sorbe. En lo que llevamos de martes ha desembolsado 157,82 m3/s.

El nivel del río Henares - como refleja en tiempo real el Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca del Tajo- se sitúa actualmente en su paso por Espinillos en 2,37 metros, lejos del pico que se alcanzó el viernes, cuando llegó a 3,21 metros. Y el caudal a esta hora del lunes es de 99,75 m3/s, muy por debajo también del pico de 162,66 m3/s del viernes.

Cifras lejanas del máximo que se alcanzó en marzo de 2025, que batió el récord con 3,87 metros de profundidad, cifra que puso en alerta toda la ciudad de Alcalá de Henares. En esta misma época de 2025, el caudal del río Henares en su paso por Espinillos fue de 305 m3/s.

Evolución del río Henares en los últimos diez días / SAIH TAJO

Pero a pesar de la decrecida de las últimas horas, el río Henares sigue estando en nivel rojo, ya que se considera que está dentro de este umbral cuando el río supera los 2,30 metros, y el río Henares se encuentra en 2,37. Por ello, desde el ayuntamiento siguen en alerta, ya que se esperan precipitaciones el próximo miércoles, con hasta un 50 % de probabilidad de tormentas.

¿Cómo funciona un embalse?

Un embalse es una acumulación de agua producida por una construcción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. Cada embalse cuenta con tres partes principales:

Presa . Es un muro elevado que tiene como objetivo retener el agua del mismo.

. Es un muro elevado que tiene como objetivo retener el agua del mismo. Aliviaderos . Tienen la función de permitir la descarga de agua si el envase está alcanzando su nivel operativo máximo. Evitan que se produzca un desbordamiento y que pueda derrumbarse la presa.

. Tienen la función de permitir la descarga de agua si el envase está alcanzando su nivel operativo máximo. Evitan que se produzca un desbordamiento y que pueda derrumbarse la presa. Tomas. Comunican, mediante tubos o conductos la presa con el lugar de distribución, que puede ser una central hidroeléctrica o la red general de abastecimiento.

Y un embalse puede tener diversas funciones: regadío, dotar a una población o industria de agua, regular el caudal de los ríos y hasta producir energía eléctrica mediante turbinas. Se calcula que España cuenta con más de 370 embalses principales, que le permiten llegar a tener una capacidad de almacenamiento de 56.000 hectómetros cúbicos, una de las mayores redes de Europa.