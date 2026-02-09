POR EL 50 ANIVERSIARIO
El mural del parque de bomberos de Alcalá, cruza fronteras: elegido cuarto mejor del mundo
El mural 'Bombero' del artista Sfhir, ubicado en Alcalá de Henares, ha sido reconocido a nivel mundial tras quedar en cuarto lugar en el ranking de Street Art Cities. 'Niños Perdidos', en Fuenlabrada, ha quedado en tercera posición entre los que optaban a Mejor Mural del Mundo
El mural de grandes dimensiones realizado por el artista Sfhir en el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares ha quedado en cuarta posición en el ranking de mejor mural del mundo, competición impulsada por Street Art Cities.
La obra que decora el parque alcalaíno fue realizada con motivo del 50 aniversario de la llegada del cuerpo de bomberos a la ciudad, celebrado a lo largo de 2025.
Una votación popular ha colocado a la obra de Sfhir, llamada ‘Bombero’, por detrás de la creación del artista KLE en Kalamata (Grecia), denominada con el mismo nombre de la ciudad; de ‘Reflexión profunda’, realizada por Pijanista en Belgrado (Serbia); y de ‘Niños Perdidos I’, de Murfin en Fuenlabrada (Madrid).
Por otro lado, en la categoría de mejor ciudad del mundo con arte callejero, Madrid ha terminado la primera con 426 ejemplos de pintura al aire libre.
