Judith Piquet cumplió con la tradición de Santa Águeda: el bastón de mando del Ayuntamiento cambió de manos

El día de ayer, domingo 8 de febrero, tuvo lugar el acto que conmemora la festividad de Santa Águeda en Alcalá de Henares. Como todos los años, Judith Piquet, alcaldesa de la ciudad, cumplió con la tradición de dicha fiesta al ceder simbólicamente el bastón de mando a la alcaldesa nombrada por la Cofradía, María Pinto Martín, acompañada por la Mayordoma, Toñi Martín Alonso.

El acto tuvo lugar en el salón de actos del Antiguo Hospital de Santa María la Rica, en el que también han estado presentes la teniente de alcaldesa Isabel Ruiz Maldonado, los concejales Santiago Alonso, Orlena de Miguel, Esther de Andrés, Víctor Cobo, y otros miembros de la Corporación Municipal.

Una celebración que tuvo de todo: eucaristía, degustación, música y bailes

Previamente tuvo lugar una eucaristía en la Iglesia de las Agustinas y una degustación de vino y dulces de tierras castellanas, a la que siguió la procesión con la imagen de Santa Águeda, acompañada por música de dulzainas y bailes tradicionales del Centro Castellano-Leonés, por las principales calles del Centro Histórico.

Celebración de la festividad de Santa Águeda en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Tras ello, y al paso por la puerta del Ayuntamiento, la alcaldesa, la comitiva municipal y la procesión se unieron para continuar hasta Santa María la Rica, donde se celebró la ceremonia este año. Habitualmente, dicha ceremonia se celebra en el Salón de Plenos, sin embargo, ahora mismo se están desarrollando obra en la Casa Consistorial, lo que ha provocado este cambio de sede.

Una tradición que reivindica y pone en valor el papel protagonista de la mujer

En el discurso que tuvo lugar en la ceremonia, Judith Piquet expresó su "alegría y emoción" por participar en un acto "que representa de una manera tan especial la convivencia entre lo tradicional y lo auténtico con la modernidad y lo más nuevo". Además, esta es una celebración que, por muy testimonial y festiva que sea, también sirve para reivindicar y poner en valor el papel protagonista de la mujer.

"De ahí también mi agradecimiento, porque gracias a vuestros esfuerzos y sacrificios, a vuestra valentía y generosidad, y al de las mujeres que os precedieron, hoy es posible que estemos aquí disfrutando de este acto tan hermoso y viviendo un presente en el que construimos un futuro con libertad e igualdad", añadió la alcaldesa.

Celebración de la festividad de Santa Águeda en Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Esta tradición sirve para recordar y reivindicar que el papel de la mujer ya no solo es indispensable en la vida familiar, en la vida vecinal o en la vida social, sino que además, tienen un papel protagónico en el espacio público.

Un tipo de folclore que enriquece la ciudad de Alcalá

Piquet también agradeció a la Cofradía de Santa Águeda y al Centro Castellano-Leonés su labor de recuperación y de difusión, ya que "no solo contribuís a mantener y a difundir una tradición que forman parte del rico y diverso patrimonio cultural de nuestra gran nación que es España. También hacéis igual de rica, diversa y especial a Alcalá, celebrando y compartiendo con vecinos y visitantes costumbres tan hermosas como esta de las Águedas".