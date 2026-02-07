STREET ART
Ruta definitiva de arte callejero en Alcalá de Henares: desde Lebron James hasta Don Quijote de la Mancha
La ciudad complutense suma un nuevo atractivo cultural con murales que incluyen desde iconos contemporáneos, hasta figuras literarias muy reconocidas
Alcalá de Henares demuestra una vez más que es una ciudad donde la historia y la creatividad caminan juntas de la mano. Si bien esta ciudad es conocida mundialmente por su legado literario y su vínculo con Miguel de Cervantes, ahora suma un nuevo atractivo cultural que transforma sus calles en una auténtica galería al aire libre.
La nueva ruta de arte callejero que se puede ver en Alcalá invita a vecinos y visitantes a descubrir murales que sorprenden por su diversidad y potencia visual. En ellos se pueden vislumbrar desde iconos contemporáneos como Lebron James, hasta figuras universales de la literatura como Don Quijote de la Mancha.
Un recorrido que propone una nueva forma de conocer Alcalá
Este recorrido no solo embellece la ciudad, sino que también propone una nueva forma de conocerla. A través del color, el mensaje y la mirada de artistas como Manu Cardiel o Shfir se puede reinterpretar la identidad de una ciudad con tanta historia como tiene Alcalá.
Además de apreciar los murales pintados por distintos artistas, el trayecto te invita a visitar puntos muy especiales de la zona como la Universidad de Alcalá de Henares, la Avda. de Roma, o incluso Torrejón de Ardoz, donde se pueden apreciar tres de los mejores murales del recorrido, como son los creados por Olor a Pintura (Mujer), David Barrera (Lebron James), y SAKE (Unknown).
'Fireman', obra de Shfir, galardonado como cuarto mejor mural del mundo
Uno de los muchos murales que se pueden visitar en el trayecto ha quedado en cuarta posición en el ranking de mejor mural del mundo, competición impulsada por Street Art Cities. El galardonado ha sido 'Fireman', mural realizado por el artista Shfir, ubicado en la C. Ruperto Chapí.
La obra, que decora el parque de bomberos alcalaíno, fue realizada con motivo del 50 aniversario de la llegada del cuerpo de bomberos a la ciudad, celebrado a lo largo del 2025. El mural 'Niños Perdidos I', del artista Murfin, ubicado en Fuenlabrada, ha sido uno de los elegidos en el podio de esta competición.
Por otro lado, en la categoría de mejor ciudad con arte callejero, Madrid ha terminado la primera con 426 ejemplos de pintura al aire libre.
