Planes a resguardo para disfrutar este fin de semana en Alcalá de Henares: desde música a un mercadillo de San Valentín...

Según las previsiones meteorológicas, se prevé un fin de semana pasado por agua en Alcalá de Henares. Sin embargo, esto no sirve 'de excusa' para quedarse en casa. La ciudad complutense cuenta con una gran variedad de actividades para disfrutar a resguardo de las lluvias provocadas por la nueva borrasca Marta. Entre estas se encuentran conciertos de jazz, obras en El Corral y el domingo... un mercadillo pre San Valentín.

Esta tarde, a las 20 horas, el Teatro Salón Cervantes recibirá el espectáculo de Carlitos Chacal Quinet, una formación de latin-jazz compuesta por cinco músicos de reconocido prestigio nacional. Un grupo que cuenta con varios alcalaínos con una trayectoria consolidada, con Carlitos Chacal, Chema Saiz, César Romero, Juan Pina y Jorge Pérez. Una formación destacada por su versatilidad centrada en el flamenco-jazz, pero enriquecido con fusiones innovadoras como el flamenco-jazz.

Y para los amantes del teatro, el viernes y sábado tendrá lugar en El Corral de Comedias la obra 'A la fresca', una historia donde tres vecinos conversan acerca del barrio. De esta manera, su autor, Pablo Rosal, propone una sugerente fábula donde invita a reflexionar acerca de la idea de comunidad. En una casa de campo idílica, corrompida por la práctica humana y familiar, tres personajes se conocen gracias a las virtudes de salir al fresco.

El domingo podrás hacerte con tu regalo de San Valentín en el Mercadillo Vecinal Café Pendiente

Para aquellos que no se quieran quedar el domingo en casa, tendrá lugar el XII Mercadillo Vecinal Café Pendiente, que esta edición se ha presentado como Mercadillo de Cupido. La cita reunirá a puestos de segunda mano y artesanía, con el objetivo de ofrecer productos originales para regalar en San Valentín, y al mismo tiempo, apoyar la labor solidaria.

Esta iniciativa social iniciada hace ocho años por la red solidaria Café Pendiente trabaja en la ayuda a familias con bajos recursos del municipio. Y en esta ocasión contará con puestos de artesanía, bisutería y artículos hechos a mano, además de los habituales espacios de segunda mano. A partir de las 11:00 horas El Patio del Quijote abrirá sus puertas para todos los alcalaínos que quieran adelantarse y conseguir el regalo perfecto de San Valentín, dejando fuera en esta edición la venta de ropa o productos infantiles.

A través de estos precios solidarios y de los cafés a un euro, las compras realizadas durante la jornada serán ayudas directas destinadas a familias con bajos o nulos recursos.

Para los más deportistas: el domingo tienen una cita

Si el tiempo lo permite, Alcalá de Henares tiene este domingo 8 de febrero una cita con la ELA. Y es que, tras la primera y exitosa edición del año pasado, la ciudad cervantina se volverá a teñir de azul para visibilizar esta enfermedad. La carrera de 5 kilómetros arrancará a las 10:30 en la Plaza de Cervantes. Y recorrerá el centro del municipio hasta llegar al entorno del CD Avance y el Centro Comercial La Dehesa, donde se instalará una fun zone.