Huelga de Cercanías: fechas, horarios, servicios mínimos y cómo afectará a los viajeros de Alcalá de Henares

La huelga de Cercanías y el resto de servicios de Renfe ya es una realidad y los vecinos de Alcalá de Henares van a ser unos de los principales afectados. El Ministerio de Fomento ha decretado servicios mínimos para garantizar la movilidad de los viajeros, ante esta jornada convocada por Renfe con la totalidad de los sindicatos ferroviarios y el Comité General de Empresa del Grupo Renfe. Esta situación está provocada por los accidentes en Adamúz y Gelida.

Así afecta a los vecinos de Alcalá de Henares la huelga de Cercanías en Renfe

La huelga en el sector ferroviario, y por supuesto de Cercanías, está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, es decir de lunes a miércoles. Para los usuarios de este medio de transporte, se enfrentarán a paros parciales en distintos tramos horarios, en función de si es hora punta o valle, durante todo el día. Esto será así en todas las opciones de trenes que hay en España, como AVE o media distancia.

En trenes de Cercanías, que es el caso que más afecta a las personas de Alcalá de Henares, la frecuencia de los trenes irá variando en función de la hora. Durante la hora punta el servicio en este medio de transporte tendrá un porcentaje máximo del 65% de los trenes en funcionamiento. Este horario se divide en tres: desde las 06:00 horas hasta las 09:00 coincidiendo con la llegada a los puestos de trabajo, colegios o universidades, desde las 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas, franjas del regreso a casa para los usuarios.

Para el resto del día, todas las horas de servicio que se quedan fuera de esos intervalos, el servicio de Cercanías tendrá un máximo del 50% de la frecuencia habitual. Los usuarios de este medio de transporte tendrán que esperar más tiempo en sus respectivas paradas o buscarse otras alternativas, como los autobuses interurbanos que llegan hasta el centro de Madrid

Hay que recordar que la huelga del sector ferroviario afecta a todas las líneas de Cercanías. Estos servicios pasan por diferentes puntos del Corredor del Henares y son la C-2, C-7 y C-8. Muchos los vecinos de Alcalá de Henares que tienen su puesto de trabajo en el centro de la capital y viceversa, además de los alumnos de la Universidad de Alcalá que tienen que acudir a sus clases. Son más de 100.000 viajeros los que utilizan este servicio cada día.

Para el resto de servicios de trenes hay tener en cuenta que el de Media Distancia tendrá una frecuencia del 65% de la habitual. En la Alta Velocidad, será más de la mitad que los del resto de días, con un 73%. Las movilizaciones del 9, 10 y 11 de febrero están convocadas por Comisiones Obreras (CC.OO), UGT, Semaf, CGT, el Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF para pedir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).