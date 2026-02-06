El Ayuntamiento de Alcalá activa el Nivel 1 del Plan del Río: así esta el río Henares y su embalse

Las recientes borrascas Ingrid, Joseph Kristin, Leonardo y Marta -que llegará este sábado- han dejado y siguen dejando precipitaciones torrenciales y continuadas en gran parte del país. Y así ha sido también en Madrid y Alcalá de Henares. La AEMET prevé que durante este fin de semana continúen los chubascos en la ciudad alcalaína, además de rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, por lo que la precaución es máxima desde el ayuntamiento.

Y es precisamente en estas semanas de precipitaciones cuando los embalses cobran protagonismo. En el caso de Alcalá su embalse es el de Beleña, que está situado entre las localidades de Muriel y de Beleña de Sorbe, en la provincia de Guadalajara, y vierte sus aguas al río Sorbe, afluente del Henares, que es el que pasa por la ciudad cervantina.

Situación actual del río Henares y el embalse de Beleña

El río Henares se encuentra actualmente en nivel rojo y de hecho se han cortado algunos accesos por su peligrosidad. Y es que el crecimiento del caudal del río no cesa. Según datos proporcionados por la CHT, el caudal del río se ha triplicado en los últimos días.

En estos momentos, el embalse de Beleña —con una capacidad de 53 hectómetros cúbicos (hm3)— tiene 46,06 hm3, lo que representa su 86, 90%. Una media muy por encima en el mes de enero de los últimos 10 años, que se sitúa en un 57 %. Y solo hace diez días retenía 30 hm3, lo que significa un aumento del 50 %. De hecho, durante los últimos días el embalse ha desembolsado agua hacia el río Sorbe. En lo que llevamos de viernes ha desembolsado 187,4 m3/s.

Embalse de Beleña, en Guadalajara / Mancomunidad de Aguas del Sorbe

Por todo ello y ante la previsión de que las lluvias continúen, desde el Ayuntamiento de Guadalajara cerraron hace días algunos accesos al paseo fluvial del río Henares, además de recomendar a los ciudadanos a extremar todas las precauciones posibles.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha activado este viernes el Nivel 1 del Plan del Río y ha procedido al vallado de varios accesos a la ribera del río Henares, así como al cierre del parking situado en la calle Río Tajuña, como medidas preventivas ante la evolución del caudal.

Según ha informado el Consistorio, el nivel del río Henares se sitúa actualmente en 3,12 metros, lo que ha motivado la activación operativa del Nivel 1 y el refuerzo de las labores de vigilancia y control en los sectores definidos dentro del dispositivo municipal.

El río Henares, en umbral rojo / EPE

Durante la madrugada, a las 04:00 horas, varias de las métricas de control quedaron completamente sumergidas. Posteriormente, en torno a las 06:00 horas, los servicios técnicos detectaron riesgo de desborde del caz a aproximadamente 100 metros de la Puerta del Recinto Ferial, uno de los puntos sensibles identificados en el Plan del Río.

Ante esta situación, se ha procedido a la instalación de vallado y señalización preventiva en el acceso al camino desde el Recinto Ferial, recomendando no acceder a la zona mientras se mantenga el actual nivel de alerta.

De igual modo, se ha procedido al cierre de los accesos a la Isla de los García y a la Isla del Colegio, como medida adicional de seguridad ante la subida del caudal.

En el texto del Plan Operativo de Actuación Preventiva ante Crecidas en Cauces Fluviales de Alcalá de Henares se establece que la activación del Nivel 1 conlleva el despliegue de una patrulla en la zona norte y una patrulla en la zona sur del cauce, encargadas de la vigilancia continua de los sectores definidos del río Henares, el control de accesos, el seguimiento de la evolución del caudal en tiempo real y la supervisión de puntos especialmente sensibles como el caz, en coordinación con el resto de servicios de emergencia.

El consistorio ha indicado que, si a lo largo de la mañana el nivel del río desciende o se estabiliza, se valorará el levantamiento progresivo de las restricciones, siempre previa evaluación técnica. Además, insisten a la ciudadanía en extremar todas las precauciones posibles.

¿Cómo funciona un embalse?

Un embalse es una acumulación de agua producida por una construcción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. Cada embalse cuenta con tres partes principales:

Presa . Es un muro elevado que tiene como objetivo retener el agua del mismo.

. Es un muro elevado que tiene como objetivo retener el agua del mismo. Aliviaderos . Tienen la función de permitir la descarga de agua si el envase está alcanzando su nivel operativo máximo. Evitan que se produzca un desbordamiento y que pueda derrumbarse la presa.

. Tienen la función de permitir la descarga de agua si el envase está alcanzando su nivel operativo máximo. Evitan que se produzca un desbordamiento y que pueda derrumbarse la presa. Tomas. Comunican, mediante tubos o conductos la presa con el lugar de distribución, que puede ser una central hidroeléctrica o la red general de abastecimiento.

Y un embalse puede tener diversas funciones: regadío, dotar a una población o industria de agua, regular el caudal de los ríos y hasta producir energía eléctrica mediante turbinas. Se calcula que España cuenta con más de 370 embalses principales, que le permiten llegar a tener una capacidad de almacenamiento de 56.000 hectómetros cúbicos, una de las mayores redes de Europa.