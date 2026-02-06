Esta es la hora en la que nevará este sábado en Alcalá de Henares, según la AEMET

Este sábado llega la borrasca Marta, y la Aemet ha reactivado el aviso amarillo en diferentes zonas de Madrid por posibles nevadas. Una de estas zonas es Alcalá de Henares, que ya vivió alguna nevada en el pasado mes de enero.

Y es que según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hay "peligro bajo" (pero lo hay) de que nieve este sábado en la ciudad cervantina desde las 11 de la mañana hasta las 16 de la tarde. Una nieve que estará acompañada de lluvia hasta las 17 horas. Y desde las 19 hasta las 23 horas hay un 90 % de probabilidad de tormenta, que también estará presente durante la madrugada del sábado al domingo.

Durante el fin de semana, además, habrá rachas de viento que superen los 20 kilómetros por hora, por lo que desde el ayuntamiento alcalaíno solicitan a sus vecinos extremar las precauciones.

El río Henares, en alerta ante las previsibles precipitaciones

Las recientes borrascas Ingrid, Joseph Kristin, Leonardo y Marta -que llegará este sábado- han dejado y siguen dejando precipitaciones torrenciales y continuadas en gran parte del país. Todo ello ha hecho aumentar de forma drástica el caudal del río Henares, que se encuentra actualmente en umbral rojo, con un nivel de 3,12 metros.

El caudal del río se ha triplicado en los últimos días y por todo ello el Ayuntamiento de Alcalá ha activado el Nivel 1 del Plan del Río, procediendo al vallado de diversos accesos a la ribera del río Henares, así como al cierre del parking situado en la calle Río Tajuña, como medidas preventivas ante la evolución del caudal. De igual modo, se ha procedido al cierre de los accesos a la Isla de los García y a la Isla del Colegio, como medida adicional de seguridad ante la subida del caudal.