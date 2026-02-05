Los alcalaínos disfrutarán de un Parque Islas Filipinas totalmente renovado: presupuesto, qué se mejorará y plazo de ejecución

El Parque Islas Filipinas -ubicado en la calle Santander, en Alcalá de Henares- sufrirá prácticamente una reforma integral para disfrute de todos los vecinos. Todo ello después de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Alcalá en la Junta de Gobierno Local, para el que es uno de los parques más antiguos de la ciudad cervantina.

Este programa de actuación de mejora de zonas verdes incluye otras actuaciones como la del parque de la calle Felipe II en Juan de Austria, que se va a desarrollar en las próximas semanas, o el parque Iplacea, aprobado recientemente también en Junta de Gobierno.

José Vicente Pérez, concejal de Medio Ambiente, ha explicado que "esta actuación define con precisión las actuaciones para la renovación integral de este parque en base a criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y adaptación a los nuevos usos demandados por los ciudadanos".

Cerca de 600.000 euros invertidos, y las obras durarán cinco meses

La intervención en el parque tiene como objetivo redefinir caminos y parterres, dotando de accesibilidad los itinerarios dentro del parque, incluyendo nuevos drenajes sostenibles, aumento de superficie verde, renovación del sistema de riego, iluminación y mobiliario. El presupuesto del Proyecto del Parque se cifra en 599.941,72 euros, con un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto refuerza la biodiversidad e incorpora nuevos ejemplares arbóreos y arbustivos de diversas especies que fortalecen la diversidad vegetal del espacio: 61 ejemplares arbóreas de 6 especies diferentes y 310 ejemplares arbustivos de 10 especies diversas.

La actuación incorpora además soluciones sostenibles, como un sistema de riego eficiente y la renovación del mobiliario urbano apostando por materiales duraderos y diseños que fomentan el uso responsable y prolongado del espacio público. Igualmente, se renueva completamente el sistema de alumbrado del parque con luz led de bajo consumo mejorando la eficiencia de la iluminación y la seguridad en el entorno. La mejora del parque se complementa con la creación de una nueva zona canina con vallado muy demandada por la ciudadanía del barrio.

El concejal ha concluido que "con esta intervención, se dota de calidad al espacio verde, se incrementan los servicios ecosistémicos de nuestros parques gracias a medidas que mejoran la biodiversidad, incrementan la superficie verde, aumentan la infiltración y reducen la escorrentía e incrementan la cobertura vegetal. Asimismo, la renovación integral del parque Islas Filipinas dota de nuevos usos al espacio y favorece la accesibilidad".