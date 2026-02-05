El Centro Cultural La Galatea presenta su programación para el próximo trimestre: carnaval, exposiciones y talleres

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Distritos, ha presentado la agenda de dinamización cultural del Centro Cultural La Galatea para el próximo trimestre.

La propuesta consolida este espacio municipal como punto de encuentro, convivencia y participación vecinal dentro del Distrito IV, con una programación variada dirigida a públicos de todas las edades.

El presidente del distrito, Antonio Saldaña, ha explicado que "el objetivo de esta iniciativa es fomentar la participación activa de la ciudadanía y fortalecer el tejido comunitario del barrio a través de la cultura, entendida como una herramienta de cohesión social, integración y desarrollo colectivo".

Cartel agenda de dinamización cultural del Centro Cultural La Galatea / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Una programación anunciada para los próximos tres meses

La programación arrancará en febrero con actividades dedicadas al Carnaval. Los más pequeños podrán participar en el taller infantil de creación de diademas y coronas, pensado para niños y niñas de 6 a 10 años acompañados por un adulto.

Además, el centro contará con una ambientación especial sobre los carnavales del mundo, con recursos audiovisuales y un photocall temático, y se desarrollará la actividad lectolúdica “Érase una vez… el Carnaval”, que combinará lectura de álbumes ilustrados y manualidades para fomentar el interés por los libros.

Durante el mes de marzo, La Galatea acogerá la exposición pictórica “La esperanza no defrauda”, de la artista Wendy Ramos Cáceres, una muestra que reflexiona sobre la superación personal, el dolor y la esperanza a través de lenguajes que van de la figuración a la abstracción.

Junto a esta propuesta, se pondrá en marcha la performance comunitaria “Árbol de los deseos de vida”, una acción participativa en la que los vecinos podrán colgar mensajes y buenos deseos para convertir el espacio en una obra colectiva. La programación se completará con el cuentacuentos infantil “El árbol de los deseos”, centrado en el cuidado del medio ambiente y la magia de la naturaleza.

En abril, coincidiendo con la celebración del Día del Libro, el centro reforzará su apuesta por la animación a la lectura con diversas actividades. Entre ellas, la presentación del libro 'Trata bien, vive mejor', del autor complutense Francisco Pérez Arias, acompañada de un coloquio y un taller de pintura infantil para familias; el taller de escritura creativa “Cóctel de cuentos”, que invita a mezclar personajes e historias para inventar nuevos relatos; la actividad lectolúdica “Érase una vez… el Día del Libro”; y un taller de creación de marcapáginas titulado “Personajes de cuento”.

Alcalá reafirma su compromiso con una cultura accesible y cercana

El Centro Cultural La Galatea cuenta además con la colaboración de una amplia red de entidades culturales, sociales y deportivas del distrito, lo que refuerza su carácter abierto, participativo y comunitario.

El Centro Cultural La Galatea, Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Saldaña ha concluido afirmando que "con esta agenda, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una cultura accesible y cercana, que fomente la convivencia, la creatividad y la implicación vecinal, convirtiendo La Galatea en un referente de dinamización social en Alcalá de Henares".

Programación completa

La programación arrancará el 6 de febrero y finalizará el próximo 24 de abril. Serán tres meses cargados de actividades que harán de Alcalá uno de los centros culturales más importantes de Madrid.

Febrero

- Ambientación Carnavales del mundo (6-20 febrero): Si te pasas la semana de Carnaval por el Centro Cultural La Galatea, podrás descubrir cómo son los diferentes carnavales en el mundo. Descubrirás historias y podrás posar en un Photocall para viajar desde Río de Janeiro a Nueva Orleans, pasando por Venecia, y por supuesto España. Abierto para todo el público.

- Taller infantil 'Diademas y coronas de Carnaval' (13 de febrero): Prepara estas diademas coloridas, locas y divertidas para sorprender a tus amigos y pasar un carnaval a lo grande. Taller para peques entre 6 y 10 años acompañados de un adulto responsable.

- Actividad lectolúdica 'Érase una vez... el Carnaval' (13 y 20 de febrero): La propuesta consiste en compartir la lectura de un álbum ilustrado y, a continuación, una pequeña manualidad relacionada con el cuento para expresar lo que has vivido con la lectura.

Marzo

- Exposición 'La esperanza no defrauda' (6-20 marzo): La artista plástica Wendy Ramos Cáceres presentará sus obras en La Galatea expresando un proceso de creación que habla de la tragedia y el dolor humano, o de cómo el tiempo es un tránsito oportuno que se debe aprovechar.

- Cuentacuentos infantil 'El árbol de los deseos' (13 de marzo; 18:30 h): La escritora Alicia Ortega Moreno será la encargada de llevar a cabo esta actividad pensada para los más pequeños.

- Performance Colectiva 'Árbol de los deseos de vida' (23 de marzo; 18:30 h): Comparte tu deseo personal o colectivo, para convertir este árbol en una obra comunitaria única, mágica y cargada de energía positiva. Al ambiente musical, coge una tarjeta, escribe tu deseo, cuélgalo en el árbol y toca las campanillas de las buenas energías para que ese deseo se cumpla.

Abril

- Presentación del libro 'Trata bien, vive mejor' (10 de abril; 18:30 h): El autor alcalaíno Francisco Pérez Arias presenta su libro, declarando que "el buen trato, empieza en ti". Las familias que asistan con niños podrán participar de un taller de pintura infantil, donde poner colores a la vestimenta de sus protagonistas.

- Taller de escritura 'Cóctel de cuentos' (23 de abril): Esta idea se basa en juntar elementos diferentes u puestos. Por ejemplo, se podrán inventar historias mezclando personajes de varios cuentos, o uniendo los títulos de cuentos conocidos.

- Actividad lectolúdica 'Érase una vez... el día del Libro' (24 de abril): Actividad que consistirá en fomentar la lectura y crear interés por los cuentos y álbumes ilustrados. Primero se realizará la lectura de un álbum ilustrado y a continuación una pequeña actividad/manualidad relacionada con el cuento.

- Taller creativo 'Personajes de cuento' (24 de abril): Taller pensado para crear un marcapáginas desde cero inventando en él tu propio personaje y así utilizarlo en tus lecturas favoritas.