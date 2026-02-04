Alcalá de Henares volverá a correr por la ELA: todavía hay dorsales disponibles para inscribirse

Alcalá de Henares volverá a llenar sus calles de corredores para visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e incurable que ataca las motoneuronas en el cerebro y la médula espinal, y que en nuestro páis padecen entre 4.000 y 4.500 personas.

Este domingo a las 10:30 horas y desde la Plaza de Cervantes

Y esta carrera fue presentada el pasado lunes por la propia alcaldesa, Judith Piquet, en la que es ya su segunda edición tras el éxito del año pasado, con 3.000 participantes que tiñeron de azul las calles alcalaínas. Esta prueba de unos 5 kilómetros tendrá lugar este domingo 8 de febrero a partir de las 10:30 horas con salida en la Plaza de Cervantes y llegada en el entorno del CD Avance y el Centro Comercial La Dehesa donde se instalará una fun zone.

Al acto de presentación asistieron también el teniente de alcalde y presidente de Ciudad Deportiva, Víctor Acosta, la concejala de Deportes Lola López, otros miembros de la Corporación, así como el propio protagonista Antonio Cañaveral y representantes de la asociación ‘Dale Caña al ELA’, que han animado a participar en "este evento deportivo y solidario cuyo objetivo es dar visibilidad a la ELA y recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas por esta enfermedad". También estuvieron presentes, Julia Diez, portavoz de la Fundación Luzón y responsable de Fundraising, Pablo de Lucas, presidente del C.D. Avance, y Francisco Casanova, portavoz técnico de la Carrera.

Judith Piquet afirmó que "estoy convencida de que se van a volcar Alcalá y los alcalaínos. Alcalá es una ciudad del deporte y de la solidaridad donde siempre sobran los motivos para participar y apoyar causas como las que se defienden con esta iniciativa, que pretende dar visibilidad a una enfermedad tan terrible como la Esclerosis Lateral Amiotrófica y, por encima de todo, a las personas y las familias que la padecen".

La alcaldesa destacó también "el espíritu solidario y fraternal de los alcalaínos y también, por supuesto, la bondad y la personalidad tan entrañable de Antonio Cañaveral, que está recogiendo ni más ni menos que lo que has sembrado en todos estos años en la escuela de fútbol del Club Deportivo Avance y en las aulas de tu instituto".

Todavía hay dorsales disponibles y se puede realizar la inscripción desde este enlace. Además, hay dos modalidades: por un lado, la de corredores de 5 kilómetros, y por otro la de andarines, también de 5 kilómetros. Ambas con un precio de 10,30 euros, y se pueden realizar las inscripciones hasta el jueves, ¡date prisa!