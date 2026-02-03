Guía para disfrutar de la Semana Gastronómica de Alcalá de Henares: los restaurantes que no te pueden faltar

Alcalá de Henares ya ha comenzado una de las semanas más especiales de su calendario, tanto para los vecinos de la ciudad como visitantes que se quieran acercar. Hasta el 8 de febrero, la 40ª Semana Gastronómica de la Cocina Creativa reunirá 26 de los mejores restaurantes de la localidad. Ofrecerán menús especiales que solo se van a poder disfrutar durante estos días, combinando los sabores más tradicionales con elementos y técnicas de vanguardia.

Si quieres disfrutar de uno de estos menús que solo se van a poder probar durante estos días, tienes que saber que son a precio cerrado y que necesitan una reserva previa. Es un evento que organiza la asociación de restaurantes Alcalá Gastronómica, que también cumple 40 años en la ciudad trabajando porque la gastronomía sea un reclamo turístico para las personas de la Comunidad de Madrid.

Los restaurantes a los que debes ir en la Semana Gastronómica de Alcalá de Henares

En la Semana Gastronómica de Cocina Creativa de Alcalá de Henares participan 26 de los mejores restaurantes de la ciudad. Si no sabes a cual ir, teniendo en cuenta que todos tienen excelentes valoraciones y recomendaciones, tendrás que priorizar en función de tus gustos en la comida.

Para los que prefieren la comida tradicional española, con un toque de innovación, las mejores opciones son el 1888, Ambigú, Las Nubes en El Corte Inglés o Magistral Gastrotaberna.

En el hotel que recibe el mismo nombre, el restaurante 1888 es un lugar recogido y encantador para probar una comida espectacular en pleno centro de Alcalá de Henares, en la Plaza Cervantes ni más ni menos. Los usuarios, que le dan un espectacular 4,6 en las reseñas de Google, recomiendan platos como sus croquetas, la ensaladilla o las láminas de entrecot, pero sobre todo valoran positivamente su menú diario, así que seguro que su opción para la Semana Gastronómica de la Cocina Creativa es de las más exitosas. En el caso de Ambigú o Magistral Gastrotaberna, tienes versiones atrevidas y creativas de los mejores platos de la comida española, que podrás disfrutar en un local decorado con mucho gusto y encanto, sus clientes sobre todo valoran el producto de gran calidad.

Los amantes de la carne suelen ser los más exigentes, pero en la semana gastronómica de Alcalá de Henares también van a encontrar su sitio en restaurantes como el Abrasador Casa Benito o Caiko Smokehouse. El Abrasador Casa Benito es otro de los grandes favoritos de los vecinos de la ciudad, durante estos días y todo el año, podrás disfrutar de carnes ibéricas a la brasa de ganadería propia en asador, además de una barra para desayunos o tapeo, con una tienda gourmet para llevarte esos maravillosos productos también a casa. Con una estética moderna, Caiko Smokehouse son los especialistas en la ciudad de las carnes ahumadas, especialmente sus hamburguesas no tienen competencia en la ciudad y son las favoritas de muchos de los vecinos.

Durante la Semana Gastronómica de la Cocina Creativa, tomar buen pescado o marisco es posible en restaurantes como JCR Sacromonte, con una gran variedad de este tipo de gastronomía y unos productos frescos y de buen sabor, o Martilota, donde encuentras modernos platos de cocina española con marisco en un restaurante de estilo informal.

Para los que quieran probar nuevos sabores en la Semana Gastronómica de Alcalá de Henares

En la Semana Gastronómica de Cocina Creativa de Alcalá de Henares hay un espacio para la innovación. Si te gusta probar nuevas experiencias o eres un apasionado de la comida asiática con una inmejorable calidad, Ki-Jote te ofrece en esta semana gastronómica la mejor fusión mediterránea japonesa y un sushi bar que nada tiene que envidiar a los de Tokio.

Las personas que disfrutan probando platos originales y atrevidos o buscan un ambiente divertido para pasar la jornada, tienen su lugar en restaurantes como Antológico, Eximio o Híbrido Experience. Antológico es un local en el que te vas a encontrar de lo más a gusto y cómodo, mientras disfrutas de platos a los que vas a poner un 10, el cachopo es el que más triunfa con diferencia. En el caso de Eximio, aparece en la Guía Michelín y puede presumir de tener inmejorables valoraciones por su exquisita combinación de sabores.

Hay una gran variedad de platos en la Semana Gastronómica de Alcalá de Henares / Antológico GastroBar

Si te gusta disfrutar de una buena comida con unas vistas a la altura, en la Semana Gastronómica de la Cocina Creativa de Alcalá de Henares tienes que decantarte por opciones como El Encín Golf, La Cúpula o Asador Parrilla La Ermita.

El Encín Golf, situado en el campo de golf como su nombre indica, te sorprenderá por igual el sentido de la vista como el del gusto, con platos que triunfan por su originalidad y su inmejorable variedad, en su carta puedes encontrar legumbres, pescados frescos, carnes o arroces. La Cúpula está especializado en comida castellana y se encuentra en el antiguo Convento de los Capuchinos de la ciudad, perfecto para sorprenderte en estos días tan especiales. El Asador Parrilla La Ermita es perfecto para los que disfrutan de la comida a la brasa, pero además, se encuentra en plena naturaleza, junto a la Ermita del Val y el río Henares, un antiguo chiringuito de verano convertido en una cabaña de madera.