Entradas a la venta para ver a Loquillo en los Conciertos de la Muralla: ojo al descuento para los alcalaínos

Hace apenas una semana que se anunciaron nuevos artistas para los Conciertos de la Muralla 2026 en Alcalá de Henares. Entre esos anuncios se pudieron observar nombres como Love of Lesbian, o Valeria Castro, que se sumaban a un cartel con ya grandes nombres confirmados.

Además, entre esos anuncios se reveló quién sería el encargado de abrir la programación, en la que cantarán artistas de talla internacional como Lola Índigo. El artista escogido fue José María San Beltrán, más conocido como Loquillo, quién abrirá el ciclo de conciertos en la ciudad complutense el próximo 22 de agosto.

Cartel concierto Loquillo en Alcalá de Henares / Instagram Conciertos de la Muralla

Un concierto que revisará su colección de éxitos

Loquillo será el artista que inaugure la novena edición del consolidado ciclo de conciertos que tiene lugar en la Huerta del Obispo. En esta ocasión 'el Loco' continuará con su gira titulada 'Corazones Legendarios', con la que está revisando su imponente colección de éxitos intergeneracionales.

Su trayectoria, de más de 45 años al pie de cañón, le avalan sin necesidad de añadir nada más. La estrella más alta y longeva del rock español demostrará en 2026 seguir en plena forma con su gira. Sus seguidores podrán acudir a Alcalá para volver a escuchar sus grandes hits remozados por un nuevo sonido y una nueva energía, pero con la misma actitud rockera de siempre.

Como es habitual en sus conciertos, estará acompañado por una banda a la que casi se le podría denominar como un 'dream team', integrada actualmente por: Igor Paskual y Josu García a las guitarras, Laurent Castagnet a la batería, Alfonso Alcalá al bajo, Dani Herrero al saxo y Germán San Martín a los teclados.

Ciclonautas comparecerá antes que Loquillo

Tras un cierre de 2025 espectacular, con una gira de salas que tuvo llenos por cada lugar en el que tocaron, 'Ciclonautas' anunció recientemente que estarán abriendo para Loquillo en su gira 'Corazones Legendarios' en distintas ciudades a lo largo del país. Una de ellas será Alcalá de Henares.

Además, este grupo de rock español acompañará a Loquillo en Murcia, Salamanca y Almería. Esta noticia ha visto la luz tras que el trío realizase un avance en sus redes de algunos de los festivales en lo que se les podrá ver este año.

Entradas a la venta con descuento para los empadronados en Alcalá

Las entradas para disfrutar del concierto de Loquillo ya se pueden adquirir en la web de los Conciertos de la Muralla, así como en los puntos físicos colaboradores, cuyo listado puede consultarse en la misma web.

El público empadronado en Alcalá de Henares podrá adquirir sus entradas con un 20% de descuento tanto en los puntos físicos como en la plataforma online hasta el día 16 de febrero, inclusive. Cabe recordar que estas entradas serán nominativas, por lo que, todo titular de las mismas estará obligado a acreditar su patrón mediante el DNI o el certificado de empadronamiento el día del concierto.

Conciertos de la Muralla 2025 / Web Conciertos de la Muralla

El auditorio contará con cuatro zonas diferenciadas para disfrutar del concierto cuyos precios oscilan entre los 49,5 € hasta los 165 € (sin el descuento). Las zonas serán pista (de pie), grada, terraza VIP, y la novedad de esta nueva edición, seis palcos VIP.

En ellos se podrá disfrutar de los conciertos desde una excelente ubicación, con atención personalizada y una experiencia enriquecida con exclusivos servicios. Por último se recuerda que el pago mediante el Bono Cultural Joven sólo se puede realizar a través de la plataforma de venta online y en gastos superiores a 50 €.