Susana Carla Weber, la segunda mejor profesora de España en 'educación no formal': ¿Qué es y cuál es su secreto?

Ya es oficial. Alcalá de Henares puede (volver a) presumir de tener a una de las mejores profesoras en educación no formal. Así lo han vuelto a dictaminar los premios EDUCA ABANCA, que cada año reparten premios a los mejores profesores de todos los puntos de España en distintas categorías como infantil, primaria, secundaria o la educación no formal, categoría en la que ha quedado segunda clasificada Susana Carla Weber, que tiene en la ciudad complutense su gabinete educativo El Puzzle, donde actualmente ayuda a 140 niños con algún tipo de discapacidad o dificultad de aprendizaje a leer, escribir y otras tareas básicas.

Y ha contado a la CRónica de Alcalá sus sensaciones tras otro éxito en estos premios, así como su secreto y método que lleva a cabo en su centro educativo "El Puzzle", en Alcalá de Henares.

"Renovar constantemente los conocimientos", su clave para volver a quedar en lo más alto

Como no puede ser de otra manera, afirma que "me siento super afortunada por haber llegado tan arriba otra vez. Es un honor saber que hay profesionales que valoran los méritos y estoy muy orgullosa de que valoren mi trabajo".

Si tiene que dar la clave de por qué ha vuelto a quedar entre los primeros posicionados, lo alude al "estar siempre renovando y actualizando los conocimientos. Y por la humildad y honradez que me caracteriza".

Para ella "ya es un éxito haber llegado hasta aquí, entre tantas candidaturas y tanto los alumnos como los padres me agradecen mucho el trabajo día a día y ese es para mí el verdadero premio".

Qué es la educación no formal Es aquella que no es tan conocida, la que se da fuera de los colegios ordinarios y suele estar orientada a personas con dificultades de aprendizaje. Se enseñan en ella tareas como escribir, leer, sumar y se ayuda a personas que les cuesta relacionarse o sufren de acoso escolar.

De origen gallego, lleva desde 1996 viviendo en Alcalá de Henares y ella no era consciente, pero esta decisión le cambiaría la vida: fundó ella misma el 1 de junio de 2018 el centro educativo donde trabaja actualmente junto a otras cinco compañeras (tres logopedas, una de ellas también es psicóloga y dos profesoras).

“Trabajaba desde 2009 yendo a casas a domicilio, daba muchas vueltas para ganarme la vida y, después de ver las necesidades que había en Alcalá, me di cuenta que tenía que montar algo por mi misma para cubrir las necesidades que había en la ciudad y, sobre todo, a un precio más económico”, afirma orgullosa.

En este centro educativo trabajan con pequeños que tienen desde dos años hasta con adultos. Nos cuenta que no tienen por qué ser personas con necesidades especiales, pero en su caso se centra en aquellas que tienen dificultades de aprendizaje. En la actualidad asisten a 180 personas, de las cuales:

El 86 % tiene condición del espectro autista.

Un 5 % tiene síndrome de Down.

El otro 9 % tiene dificultades de aprendizaje (sin ninguna patología).

¿Cuál es su 'secreto educativo'?

“Respetar los ritmos de aprendizaje de cada persona, la cercanía con las familias, el cariño, ese feedback constante… es un trabajo invisible que es fundamental”, explica.

Aunque su metodología es a través de los juegos. Tiene más de 1.000 juegos de mesa en el centro, estudia nuevas formaciones constantemente y afirma que su secreto es “ver la necesidad de cada persona y buscar algún juego que se adapte”.

Los premios EDUCA ABANCA

Se trata de la novena edición de estos galardones que se dividen en las categorías de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, universidad y educación no formal.

Al inicio de cada curso académico se abre un formulario para que alumnado y familias puedan nominar a uno o varios docentes. Tras estas propuestas se realiza una primera selección, después se valoran los méritos de cada uno de ellos y se llega a una última fase en la que en cada categoría se quedan diez finalistas.

Susana ha quedado segunda en su categoría, pero no es la única docente de Alcalá de Henares que estuvo presente en los premios; Esther Miguélez, del Colegio Gredos San Diego, quedó séptima en la categoría de Educación Primaria, en la que fue su primera final.

Todo un orgullo para Alcalá de Henares que, más allá de su Universidad, ha vuelto a demostrar que es una ciudad referente en educación.