Atención, conductores: estos son los vehículos que no podrán circular en Alcalá de Henares este año

La Ley 7/2021, del Cambio Climático y Transición Energética, ha provocado en lo últimos años cambios en hasta 149 municipios de España con más de 50.000 habitantes. Dicha ley anima a estos municipios a mejorar la calidad del aire con una nueva zona, a la que se denomina la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En el caso de Alcalá de Henares, donde la ZBE entró a vigor a principios del año 2025, se ha apostado por un sistema revolucionario, ya que, a diferencia de otras ciudades como Madrid, se tiene en cuenta la contaminación en tiempo real.

Archivo - Hombre conduciendo / Getty Images

Este sistema permite que, cuando los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) estén por debajo de los 180 microgramos por metro cúbico, todos los vehículos pueden circular libremente en Alcalá, incluso aquellos que no tengan etiqueta.

Restricciones automáticas de forma progresiva

Sin embargo, cuando la contaminación sube y se sobrepasan los 180 microgramos por metro cúbico de NO2, se activan las restricciones automáticamente de forma progresiva. Estas limitaciones afectan, en primer lugar, a los vehículos sin etiqueta. Posteriormente a aquellos con etiqueta B y, finalmente, a los vehículos con distintivo ambiental C.

De cara a este año, 2026, no se realizan grandes cambios en dicha ley, sino que se apuesta por la continuidad de un sistema probado y que se diferencia del resto de municipios, donde se ha apostado desde los inicios por restricciones permanentes.

¿Qué vehículos no podrán circular por la ZBE de Alcalá de Henares?

Como hemos explicado con anterioridad, la Zona de Bajas Emisiones de Alcalá de Henares aplica un sistema de restricción condicionada por la contaminación, que se mide en tiempo real.

De esta forma, cuando el nivel de dióxido de nitrógeno (NO2) está por debajo de los 180 mg/m³, no hay ningún tipo de restricción para los vehículos, independientemente de la etiqueta que tengan en su vehículo. Es decir, aunque se trate de un coche sin distintivo ambiental, podrá acceder a esta zona sin ningún tipo de problema.

Archivo - Mujer conduciendo / Getty Images

No obstante, cuando el nivel de NO2 se sitúa por encima de los 180 microgramos por metro cúbico, comienzan a aplicarse restricciones en dos fases distintas, que acarrearán suspensiones y limitaciones para distintos tipos de vehículos.

Fase 2: Restricciones moderadas

En la fase 2, cuando el nivel de NO2 se sitúa entre los 180 y los 200 mg/m³ en dos estaciones de media durante dos horas consecutivas, se activa una restricción moderada, momento en el que se prohíbe el acceso a la Zona de Bajas Emisiones a los vehículos sin etiqueta. Aquellos que tienen etiqueta B pueden acceder, pero no podrán aparcar en zona azul.

Por su parte, los vehículos con etiqueta C, ECO Y CERO podrán circular y estacionar con total libertad. Este caso es muy poco probables que se dé, ya que en estos niveles no ha estado la ciudad desde hace más de una década, en el 2015.

Fase 3: Restricciones severas

La Fase 3, que se corresponde con una restricción severa, se dará cuando el NO2 mantiene niveles de entre 200 y 400 microgramos por metro cúbico durante dos horas consecutivas, momento en el que no se permitirá el acceso de vehículo sin etiqueta ni aquellos con etiqueta B a la Zona de Bajas Emisiones.

Mientras, aquellos con distintivo ambiental C podrán acceder, pero no aparcar en la zona azul. En este caso, solo podrán circular con libertad los vehículos ECO y CERO. La probabilidad de activación es extremadamente baja, ya que nunca ha sucedido en el Alcalá de Henares moderno.

Fase 4: Restricciones casi totales

Por último, si los niveles de NO2 se mantienen por encima de lo 400 mg/m³ durante tres horas consecutivas, será el momento en el que se apliquen las restricciones más severas. Los vehículos sin etiqueta, con etiqueta B y con etiqueta C tendrán prohibido el acceso a la ZBE.

Por otra parte, los vehículos ECO sí podrán circular por esta zona, pero tendrán prohibido el aparcamiento. Por último los vehículos CERO serán los únicos que podrán circular por esta zona sin restricciones.