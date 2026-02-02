¿Cómo está el embalse de Alcalá de Henares tras tantos días de lluvia? El río Henares, en nivel naranja

La borrasca Kristin dejó la semana pasada días de lluvias y nevadas en Alcalá de Henares, y esta semana continuarán las precipitaciones. La AEMET prevé, de hecho, ocho días más de lluvias en la ciudad complutense.

Y es precisamente en estas semanas de precipitaciones cuando los embalses cobran protagonismo. En el caso de Alcalá su embalse es el de Beleña, que está situado entre las localidades de Muriel y de Beleña de Sorbe, en la provincia de Guadalajara, y vierte sus aguas al río Sorbe, afluente del Henares, que es el que pasa por la ciudad cervantina.

Situación actual del río Henares y el embalse de Beleña

El río Henares se encuentra actualmente en nivel naranja y de hecho se han cortado algunos accesos por su peligrosidad. Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a las 11 de la mañana de este lunes, el nivel del río ha subido hasta los 94 metros de altura y cuenta con un caudal de 27,09 m3/ segundo. Un aumento que ha sido causado por las frecuentes lluvias de los últimos días y horas.

Y es que el crecimiento del caudal del río no cesa. Según datos proporcionados por la CHT, el pasado martes por la mañana el caudal era de 7,76 m3/s, y ese mismo día por la noche triplicó hasta llegar a 20,3 m3/s. Y en el día de hoy ha seguido aumentando.

Río Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En estos momentos, el embalse de Beleña —con una capacidad de 53 hectómetros cúbicos (hm3)— tiene 44,69 hm3, lo que representa su 84, 32 %. Una media muy por encima en el mes de enero de los últimos 10 años, que se sitúa en un 57 %. Y solo hace una semana retenía 30 hm3, lo que significa un aumento de casi el 50 %. De hecho, durante los últimos días el embalse ha desembolsado agua hacia el río Sorbe.

Por todo ello y ante la previsión de que las lluvias continúen, desde el Ayuntamiento de Guadalajara han cerrado algunos accesos al paseo fluvial del río Henares, además de recomendar a los ciudadanos a extremar todas las precauciones posibles.

¿Cómo funciona un embalse?

Un embalse es una acumulación de agua producida por una construcción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. Cada embalse cuenta con tres partes principales:

Presa . Es un muro elevado que tiene como objetivo retener el agua del mismo.

. Es un muro elevado que tiene como objetivo retener el agua del mismo. Aliviaderos . Tienen la función de permitir la descarga de agua si el envase está alcanzando su nivel operativo máximo. Evitan que se produzca un desbordamiento y que pueda derrumbarse la presa.

. Tienen la función de permitir la descarga de agua si el envase está alcanzando su nivel operativo máximo. Evitan que se produzca un desbordamiento y que pueda derrumbarse la presa. Tomas. Comunican, mediante tubos o conductos la presa con el lugar de distribución, que puede ser una central hidroeléctrica o la red general de abastecimiento.

Y un embalse puede tener diversas funciones: regadío, dotar a una población o industria de agua, regular el caudal de los ríos y hasta producir energía eléctrica mediante turbinas. Se calcula que España cuenta con más de 370 embalses principales, que le permiten llegar a tener una capacidad de almacenamiento de 56.000 hectómetros cúbicos, una de las mayores redes de Europa.