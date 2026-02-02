METEOROLOGÍA
¿Cómo está el embalse de Alcalá de Henares tras tantos días de lluvia? El río Henares, en nivel naranja
El paso de la borrasca Kristin y las precipitaciones que se esperan en los próximos días hacen saltar las alarmas
La borrasca Kristin dejó la semana pasada días de lluvias y nevadas en Alcalá de Henares, y esta semana continuarán las precipitaciones. La AEMET prevé, de hecho, ocho días más de lluvias en la ciudad complutense.
Y es precisamente en estas semanas de precipitaciones cuando los embalses cobran protagonismo. En el caso de Alcalá su embalse es el de Beleña, que está situado entre las localidades de Muriel y de Beleña de Sorbe, en la provincia de Guadalajara, y vierte sus aguas al río Sorbe, afluente del Henares, que es el que pasa por la ciudad cervantina.
Situación actual del río Henares y el embalse de Beleña
El río Henares se encuentra actualmente en nivel naranja y de hecho se han cortado algunos accesos por su peligrosidad. Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a las 11 de la mañana de este lunes, el nivel del río ha subido hasta los 94 metros de altura y cuenta con un caudal de 27,09 m3/ segundo. Un aumento que ha sido causado por las frecuentes lluvias de los últimos días y horas.
Y es que el crecimiento del caudal del río no cesa. Según datos proporcionados por la CHT, el pasado martes por la mañana el caudal era de 7,76 m3/s, y ese mismo día por la noche triplicó hasta llegar a 20,3 m3/s. Y en el día de hoy ha seguido aumentando.
En estos momentos, el embalse de Beleña —con una capacidad de 53 hectómetros cúbicos (hm3)— tiene 44,69 hm3, lo que representa su 84, 32 %. Una media muy por encima en el mes de enero de los últimos 10 años, que se sitúa en un 57 %. Y solo hace una semana retenía 30 hm3, lo que significa un aumento de casi el 50 %. De hecho, durante los últimos días el embalse ha desembolsado agua hacia el río Sorbe.
Por todo ello y ante la previsión de que las lluvias continúen, desde el Ayuntamiento de Guadalajara han cerrado algunos accesos al paseo fluvial del río Henares, además de recomendar a los ciudadanos a extremar todas las precauciones posibles.
¿Cómo funciona un embalse?
Un embalse es una acumulación de agua producida por una construcción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. Cada embalse cuenta con tres partes principales:
- Presa. Es un muro elevado que tiene como objetivo retener el agua del mismo.
- Aliviaderos. Tienen la función de permitir la descarga de agua si el envase está alcanzando su nivel operativo máximo. Evitan que se produzca un desbordamiento y que pueda derrumbarse la presa.
- Tomas. Comunican, mediante tubos o conductos la presa con el lugar de distribución, que puede ser una central hidroeléctrica o la red general de abastecimiento.
Y un embalse puede tener diversas funciones: regadío, dotar a una población o industria de agua, regular el caudal de los ríos y hasta producir energía eléctrica mediante turbinas. Se calcula que España cuenta con más de 370 embalses principales, que le permiten llegar a tener una capacidad de almacenamiento de 56.000 hectómetros cúbicos, una de las mayores redes de Europa.
- Reformarlo, darle la vuelta o trasladarlo, ¿cuáles son las opciones reales del estadio del Rayo en Vallecas?
- Reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez: seis de sus embarcaciones han sido restauradas íntegramente
- La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
- La nueva vida de Juan Muñoz (Cruz y Raya): alejado de la fama, en un tranquilo pueblo de Toledo
- La cota de nieve se desploma y las previsiones anticipan otra nevada en Madrid en la madrugada del miércoles
- El tren histórico de los 80 vuelve a la Sierra de Guadarrama: horarios, ruta y precio
- La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025
- Multa de 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila a los conductores madrileños