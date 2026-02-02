Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cómo está el embalse de Alcalá de Henares tras tantos días de lluvia? El río Henares, en nivel naranja

El paso de la borrasca Kristin y las precipitaciones que se esperan en los próximos días hacen saltar las alarmas

Embalse de Beleña, en Guadalajara

Embalse de Beleña, en Guadalajara / Mancomunidad de Aguas del Sorbe

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

La borrasca Kristin dejó la semana pasada días de lluvias y nevadas en Alcalá de Henares, y esta semana continuarán las precipitaciones. La AEMET prevé, de hecho, ocho días más de lluvias en la ciudad complutense.

Y es precisamente en estas semanas de precipitaciones cuando los embalses cobran protagonismo. En el caso de Alcalá su embalse es el de Beleña, que está situado entre las localidades de Muriel y de Beleña de Sorbe, en la provincia de Guadalajara, y vierte sus aguas al río Sorbe, afluente del Henares, que es el que pasa por la ciudad cervantina.

Situación actual del río Henares y el embalse de Beleña

El río Henares se encuentra actualmente en nivel naranja y de hecho se han cortado algunos accesos por su peligrosidad. Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a las 11 de la mañana de este lunes, el nivel del río ha subido hasta los 94 metros de altura y cuenta con un caudal de 27,09 m3/ segundo. Un aumento que ha sido causado por las frecuentes lluvias de los últimos días y horas.

Y es que el crecimiento del caudal del río no cesa. Según datos proporcionados por la CHT, el pasado martes por la mañana el caudal era de 7,76 m3/s, y ese mismo día por la noche triplicó hasta llegar a 20,3 m3/s. Y en el día de hoy ha seguido aumentando.

Río Henares

Río Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En estos momentos, el embalse de Beleña —con una capacidad de 53 hectómetros cúbicos (hm3)— tiene 44,69 hm3, lo que representa su 84, 32 %. Una media muy por encima en el mes de enero de los últimos 10 años, que se sitúa en un 57 %. Y solo hace una semana retenía 30 hm3, lo que significa un aumento de casi el 50 %. De hecho, durante los últimos días el embalse ha desembolsado agua hacia el río Sorbe.

Por todo ello y ante la previsión de que las lluvias continúen, desde el Ayuntamiento de Guadalajara han cerrado algunos accesos al paseo fluvial del río Henares, además de recomendar a los ciudadanos a extremar todas las precauciones posibles.

¿Cómo funciona un embalse?

Un embalse es una acumulación de agua producida por una construcción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. Cada embalse cuenta con tres partes principales:

  • Presa. Es un muro elevado que tiene como objetivo retener el agua del mismo.
  • Aliviaderos. Tienen la función de permitir la descarga de agua si el envase está alcanzando su nivel operativo máximo. Evitan que se produzca un desbordamiento y que pueda derrumbarse la presa.
  • Tomas. Comunican, mediante tubos o conductos la presa con el lugar de distribución, que puede ser una central hidroeléctrica o la red general de abastecimiento.

Y un embalse puede tener diversas funciones: regadío, dotar a una población o industria de agua, regular el caudal de los ríos y hasta producir energía eléctrica mediante turbinas. Se calcula que España cuenta con más de 370 embalses principales, que le permiten llegar a tener una capacidad de almacenamiento de 56.000 hectómetros cúbicos, una de las mayores redes de Europa.

TEMAS

