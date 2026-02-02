La lluvia no da tregua: la AEMET prevé ocho días más de precipitaciones en Alcalá de Henares

La primera semana de febrero estará marcada de nuevo por las lluvias y el viento en Alcalá de Henares, que no se librará del paso de frentes asociados a nuevas borrascas atlánticas. Si ya la semana pasada estuvo protagonizada por estos fenómenos, a los que se les sumó la nieve, esta tendencia parece que va a continuar.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) los próximos ocho días en Alcalá, como mínimo, se verán afectados por cielos encapotados y precipitaciones constantes. De momento, par a hoy, lunes 2 de febrero, esta previsión se ha confirmado, con lluvias presentes desde la madrugada.

Las precipitaciones se extenderán durante toda la semana

De acuerdo con la previsión de la AEMET, las precipitaciones del día de hoy se extenderán por toda la Comunidad de Madrid, de este a oeste. Débiles o localmente moderadas por la mañana y débiles o dispersas por la tarde cuando, en algunos puntos concretos, podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional.

En el caso de la ciudad cervantina, esta tendencia se confirma al comprobar los datos de la agencia. Para la tarde de hoy, y la mañana del martes se esperan lluvias con atisbos de tormentas. Estas lluvias continuarán en la tarde del martes y durante el miércoles, pero con algo menos de fuerza.

Más vale que los vecinos de Alcalá lleven bien a mano uno, o incluso dos paraguas, porque los días siguientes parece que serán iguales o incluso peores. Para todos ellos se esperan lluvias durante todo el día, con pequeños momentos de respiro. Además, el viento irá ganando fuerza a medida que pasen los días, llegando a 30 km/hora durante el jueves o el sábado.

Ciertos cambios en las temperaturas

Por lo que respecta a los termómetros, cabe decir que no se espera una semana de inestabilidad. De hecho, predominarán ligeros aumentos en las temperaturas, con mínimas que esperarán al final del día. El peor día de la semana será el de mañana, martes, con mínimas de 5º C y máximas inferiores a los 10º C (9º C).

A partir de esa jornada, los termómetros irán subiendo ligeramente, con especial atención a las máximas. El miércoles, 4 de febrero, se podría llegar a los 14º C, siendo incluso superior la temperatura prevista para el jueves, donde se podría llegar a los 15º C en Alcalá.

Temperaturas previstas en Alcalá de Henares para esta semana / AEMET

Para las jornadas del fin de semana, se espera que los termómetros se estabilicen en torno a los 4º C de mínima por 10º C de máxima, siendo superior en algunos días marcados.

¿Llegará la nieve a Alcalá de Henares?

Uno de los momentos únicos que nos dejó la semana pasada en la Comunidad de Madrid fue la nevada que tuvo lugar la mañana del miércoles, que obligó a cortar carreteras, suspender clases e incluso provocó cortes en ciertas líneas del transporte público.

Sin embargo, las previsiones estiman pocas probabilidades de ver nieve en Alcalá de Henares durante la semana. La cota de nieve de provincia prevista es superior a los 1.000 metros, por lo que será difícil ver nieve en la ciudad complutense. Además, las lluvias harán que, en caso de nevar, sea difícil que cuaje.