EDUCACIÓN
La Universidad de Alcalá busca nuevo rector: las fechas, sistema de votaciones y las candidaturas que se conocen hasta ahora
La nueva persona que esté al frente de la UAH lo estará durante los próximos seis años, y se conocerá en marzo
La Universidad de Alcalá (UAH), tras ocho años de rectorado de José Vicente Saz Pérez, busca nuevo rector o rectora. Y en este jueves, la UAH ha iniciado de forma oficial el proceso para la celebración de las elecciones en las que se elegirá a esta nueva persona que estará al frente de la tercera universidad más antigua de España (1499). El o la candidata elegida estará seis años como rector o rectora.
Fecha de las votaciones y cómo será el proceso
Las votaciones están previstas para los días 3 y 10 de marzo (1ª y 2ª vuelta, respectivamente), según el calendario electoral aprobado en este jueves por el Consejo de Gobierno de la UAH. Quienes quieran optar al cargo podrán presentar sus candidaturas entre los días 9 y 12 de febrero y podrán desarrollar su campaña electoral del 19 al 27 de febrero.
El próximo rector o rectora será elegido mediante voto ponderado de los diferentes colectivos que componen la comunidad universitaria, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
- Personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral o contratado doctor: 51 %
- Profesorado no doctor con vinculación permanente a la Universidad profesorado contratado sin vinculación permanente a la Universidad, doctor y no doctor, incluido el interino: 12 %
- Ayudantes, becarios/as y personal contratado para investigación: 2 %
- Estudiantes: 25 %
- Personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS): 10 %
Las candidaturas que se conocen a día de hoy
Hasta el 12 de febrero se pueden presentar las candidaturas, pero ya se conocen algunas, que son las siguientes:
- María Sarabia. Hasta hace poco ostentaba el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación en el equipo de gobierno de José Vicente Saz, cargo del que ha dimitido "por coherencia y respeto a la institución". La cántabra es catedrática de Organización de Empresas.
- Antonio Portilla. Es catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la UAH. Anunció su candidatura en octubre de 2025, declarando que "la decisión llega tras meses de conversaciones con distintos sectores de la comunidad universitaria y con un mensaje claro: la UAH necesita recuperar la vitalidad y el rumbo, y lo hará escuchando y construyendo desde dentro y hacia la ciudadanía". Es Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Cantabria (1999) y doctor Ingeniero de Telecomunicación por la misma Universidad (2004). Se incorporó en el año 2004 a la Universidad de Alcalá y es catedrático desde 2017.
- María Jesús Such Devesa. Es la última candidatura que se ha conocido. Es catedrática de Economía Aplicada en la UAH, y lo ha anunciado en este jueves. Su propuesta se basa en cinco ejes estratégicos: impulsar una docencia centrada en el estudiando, consolidar una comunidad universitaria viva y plural, fomentar la excelencia investigadora, simplificar la gestión universitaria y conectar la UAH con su entorno.
- Carmelo García. Es el actual vicerrector del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, además de catedrático en el área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Su iniciativa está basada en torno a impulsar proyectos innovadores, modernizar estructuras, abrir nuevas líneas de investigación y crear una universidad capaz de responder a los retos del futuro en el Corredor del Henares.
