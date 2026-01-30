La borrasca Kristin se va de Alcalá, pero continúa la inestabilidad: este es el pronóstico de la AEMET

Primero fue la borrasca Joseph, causante de la inestabilidad que se vivió en la capital a principios de semana, la que provocó fuertes lluvias y vientos en Alcalá. Tras ella, llegó la borrasca Kristin, cuyos efectos siguen afectando a gran arte del país, continuando el temporal de frío y lluvia.

De hecho, Kristin fue la causante del episodio de nieve que protagonizó la mañana del pasado miércoles, dejando carreteras cortadas, clases suspendidas, e incluso retrasos en el transporte público. Ahora llega el fin de semana, y la previsión en Alcalá de Henares tiene luces y sombras.

Las lluvias desaparecen solo por un día

Durante la última semana hay una tendencia que se ha visto repetida en toda la Comunidad de Madrid, la lluvia. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pronostica un ligero cambio con respecto a este fenómeno para el fin de semana. Eso sí, parece que solo habrá un día en el que las precipitaciones desaparezcan.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

En el caso de Alcalá, será la jornada del sábado la que otorgará un respiro a todos los vecinos de la comarca. No se esperan lluvias en ningún momento del día y, de hecho, la previsión muestra un día soleado, con pocas nubes cubriendo el cielo. Además, también se espera un descenso en la fuerza del viento para este día.

Sin embargo, parece que esta felicidad va a durar muy poco. Para el domingo, 1 de febrero, se esperan precipitaciones constantes durante todo el día (85% de probabilidades como mínimo), desde la madrugada hasta la noche. Eso sí, la temperatura se mantiene con mínimas menores a 5º C y máximas superiores a los 10º C.

La semana que viene empezará de la peor manera

Si bien durante el fin de semana el reparto de malas y buenas condiciones meteorológicas está al 50%, el inicio de la nueva desequilibrará la balanza hacia el peor de los lados. Porque sí, vuelven las lluvias y el viento, y lo peor de todo, parece que se van a quedar durante varios días.

Según los datos de la AEMET, para el lunes en Alcalá de Henares se esperan rachas de viento superiores a los 25 km/hora, además de unas probabilidades de lluvia de más del 95%. Asimismo, se espera que esta tendencia continúe durante los siguientes días.

Los vecinos de la ciudad complutense también deberán llevar sus paraguas a mano durante las jornadas de martes y miércoles, para las que se esperan cielos encapotados y precipitaciones constantes durante todo el día.

¿Cuánto van a durar las lluvias en Alcalá de Henares?

Si bien no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a poder descansar de este temporal, la AEMET ha publicado una predicción a medio plazo en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que no refleja buenas noticias para la capital.

Según el modelo numérico de predicción por conjuntos del Centro Europeo de Previsión Meteorológica a Medio Plazo, se espera que tengamos lluvias en Madrid para los próximos 15 días, lo que provocaría prácticamente un mes entero de lluvias distribuidas por toda la Comunidad.