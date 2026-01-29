La Universidad de Alcalá busca nuevo rector: las fechas, sistema de votaciones y las candidaturas que se conocen hasta ahora

La Universidad de Alcalá (UAH), tras ocho años de rectorado de José Vicente Saz Pérez, busca nuevo rector o rectora. Y en este jueves, la UAH ha iniciado de forma oficial el proceso para la celebración de las elecciones en las que se elegirá a esta nueva persona que estará al frente de la tercera universidad más antigua de España (1499). El o la candidata elegida estará seis años como rector o rectora.

Fecha de las votaciones y cómo será el proceso

Las votaciones están previstas para los días 3 y 10 de marzo (1ª y 2ª vuelta, respectivamente), según el calendario electoral aprobado en este jueves por el Consejo de Gobierno de la UAH. Quienes quieran optar al cargo podrán presentar sus candidaturas entre los días 9 y 12 de febrero y podrán desarrollar su campaña electoral del 19 al 27 de febrero.

El próximo rector o rectora será elegido mediante voto ponderado de los diferentes colectivos que componen la comunidad universitaria, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral o contratado doctor: 51 %

Profesorado no doctor con vinculación permanente a la Universidad profesorado contratado sin vinculación permanente a la Universidad, doctor y no doctor, incluido el interino: 12 %

Ayudantes, becarios/as y personal contratado para investigación: 2 %

Estudiantes: 25 %

Personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS): 10 %

Las candidaturas que se conocen a día de hoy

Hasta el 12 de febrero se pueden presentar las candidaturas, pero ya se conocen algunas, que son las siguientes: