METEOROLOGÍA
Alcalá, en alerta por la borrasca Kristin: cierre de parques y recomendación de quedarse en casa
Desde el consistorio solicitan a los vecinos de la ciudad "extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios"
Los parques de Alcalá de Henares permanecerán cerrados todo el día durante este miércoles como medida de precaución por las previsiones de lluvia y nieve (eso sí, estarán cerrados solo los parques que tengan puertas). Así lo ha anunciado el propio consistorio, que además recomienda a todos los vecinos "máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios y zonas arboladas".
Según ha publicado la Agencia Estatal de Meteorología, la probabilidad de nevada en Alcalá durante el día de hoy está entre un 10 y un 40 %, con lo que estiman que el peligro es "bajo". Auguran también unos dos centímetros de capa de nieve en las próximas 24 horas y que afectará más a la parte norte y este de la zona. Por otro lado, se esperan unas rachas de viento que alcancen hasta los 70 kilómetros por hora.
La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid
Tras la marcha de la borrasca Jospeh, la ahora llamada Kristin entró en Madrid en la madrugada de este miércoles y provocará que la lluvia siga siendo la protagonista durante toda la semana, con previsibles episodios de nieve por el norte de la Comunidad, con mínimas que rozarán los ceros grados en muchas localidades. Por todo ello desde la AEMET tienen activada la alerta amarilla por posibles nevadas en la zona de la Sierra y el Corredor del Henares.
Y es que son muchas las zonas de la capital que se han levantado con nevadas bajo sus casas: Valdemorillo, Valdebebas, Torrelodones, barrios nortes de Madrid, zona oeste...
Como medidas preventivas, se han suspendido muchas clases —como en la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Autónoma— y cerrado parques, como en Torrejón de Ardoz, que ha seguido el ejemplo de su municipio más cercano.
Es más, la propia Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha pedido a los alumnos y docentes que no acudan a sus centros si hay problemas con la nieve. El temporal ha dejado diversas carreteras afectadas (en especial la A1 y A6)... aunque ninguna de ellas afecta directamente a Alcalá de Henares. Además, desde Cercanías Madrid han informado que diferentes líneas como la C-8 y C-10 están sufriendo numerosos retrasos.
En general, toda España tendrá durante este miércoles activos avisos por el temporal que puede dejar lluvia, viento, nieve, oleaje... y mínimas de hasta -2º grados centígrados.
