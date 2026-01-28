Del 14 al 18 de febrero
Alcalá celebra el Carnaval 2026 con un amplio programa de actividades para todos los públicos
Entre el 14 y 18 de febrero, la ciudad complutense celebrará el Carnaval con un amplio programa que traerá como novedad un desfile de comparsa y baile organizado por la Concejalía de Mayores
A falta de poco más de dos semanas... en Alcalá de Henares ya se piensa en Carnaval. Con una programación variada y pensada para todas las edades, del 14 al 18 de febrero las calles y plazas de la ciudad complutense se llenarán de color, música y tradición a través de talleres, concursos, pasacalles y... su tradicional Entierro de la Sardina.
El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, y la concejala de Familia, Infancia y Juventud, Pilar Cruz, presentaron esta mañana la semana la programación de 2026, destacando que el Carnaval "no es solo una fiesta, sino un espacio de encuentro intergeneracional, de expresión cultural y de dinamización social y económica".
Entre las novedades de este año: un desfile de disfraces para mayores
El sábado 14 de febrero arrancarán las actividades programadas con el Concurso de Máscaras Gigantes-OFM en la Plaza de Cervantes y el Concurso de Comparsas. En este primero participarán alcalaínos de diferentes—infantil, juvenil, familias y grupos— con premios en material escolar y económico para las mejores propuestas. Mientras que en el de Comparsas los premios ascienden a más de 2.000 euros repartidos entre los ganadores.
Para los más pequeños, uno de los mejores momentos será el parque infantil que se instalará en la Plaza de Cervantes el domingo 15, con talleres, hinchables y juegos además del Concurso Infantil de Disfraces. Esta misma jornada se celebrará el Manteo del Pelele, una costumbre tradicional del carnaval complutense recuperada por la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá junto al grupo folk Pliego de Cordel.
El lunes 16 de febrero se celebrará, como novedad, el Desfile de Comparsa y Baile de Carnaval organizado por la Concejalía de Mayores, con salida desde la Plaza de los Santos Niños hasta el Centro Comercial María Zambrano, un guiño a la participación de la población senior en las celebraciones. Finalmente, el miércoles 18 de febrero el Carnaval complutense pondrá el broche de oro con su tradicional Entierro de la Sardina, que este año volverá a celebrarse en la Huerta del Obispo con un pasacalles canavalesco.
Además, el Distrito II volverá a contar con su propia programación especial, con concursos de disfraces infantiles y pasacalles el miércoles 18.
Programación completa del Carnaval 2026 en Alcalá de Henares
Sábado 14 de febrero
- 18:00 horas. Concurso de máscaras gigantes-ofm. Desfile desde la calle Libreros hasta la Plaza de Cervantes
- 18:00 horas. Concurso de Comparsas.
- 19:00 horas. Baile de carnaval a cargo de la Orquesta Mánchester. En la Plaza de Cervantes
Domingo 15 de febrero
- 11:00 - 14:00 horas. Parque infantil: con talleres, hinchables o juegos desenchufados en la Plaza de Cervantes
- 11:00 horas. Pasacalles del concurso infantil de disfraces
- 11:30 horas. Concurso infantil de disfraces. Podrán participar hasta 13 años inclusive
- 12:15 horas. Pasacalles Manteo del Pelele. Inicio en la Plaza de los Santos Niños, sigue por calle Mayor y terminará en la Plaza de Cervantes
- 13:00 horas. Pasacalles Casa de Asturias
- 17:30 horas. "Las Botargas" centro regional de Castilla La Mancha
- 18:00 horas. Pasacalles del concurso general de disfraces. A partir de 14 años
- 18:30 horas. Concurso general de disfraces en la Plaza de Cervantes y, una vez acabado, actuará la chirigota "Los que vienen del sur... de Madrid"
Lunes 16 de febrero
- 17:00 horas. Desfile de comparsa y baile de carnaval. Pasacalles con salida en la Plaza de los Santos Niños hasta CC María Zambrano
Miércoles 18 de febrero
- 17:00 horas. Concurso de disfraces en el Parque Magallanes (Programación Distrito II)
- 18:30 horas. Pasacalles del Entierro de la Sardina con salida de la calle Jiménez de Quesada (Programación Distrito II)
- 19:00 horas. Entierro de la Sardina. Su recorrido será: Plaza de Cervantes, calle Mayor, Plaza de los Santos Niños, calle San Juan, calle Cardenal Sandoval y Rojas, finalizando en el recinto amurallado de la Huerta del Obispo
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
- La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve
- Nuevo rascacielos en el norte de Madrid: así serán la torre y el edificio de oficinas junto a la antigua fábrica de Clesa por 200 millones
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros
- Alerta Emergencias: circule con cadenas en todas estas carreteras de la Comunidad de Madrid