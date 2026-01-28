Alcalá celebra el Carnaval 2026 con un amplio programa de actividades para todos los públicos

A falta de poco más de dos semanas... en Alcalá de Henares ya se piensa en Carnaval. Con una programación variada y pensada para todas las edades, del 14 al 18 de febrero las calles y plazas de la ciudad complutense se llenarán de color, música y tradición a través de talleres, concursos, pasacalles y... su tradicional Entierro de la Sardina.

El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, y la concejala de Familia, Infancia y Juventud, Pilar Cruz, presentaron esta mañana la semana la programación de 2026, destacando que el Carnaval "no es solo una fiesta, sino un espacio de encuentro intergeneracional, de expresión cultural y de dinamización social y económica".

Entre las novedades de este año: un desfile de disfraces para mayores

El sábado 14 de febrero arrancarán las actividades programadas con el Concurso de Máscaras Gigantes-OFM en la Plaza de Cervantes y el Concurso de Comparsas. En este primero participarán alcalaínos de diferentes—infantil, juvenil, familias y grupos— con premios en material escolar y económico para las mejores propuestas. Mientras que en el de Comparsas los premios ascienden a más de 2.000 euros repartidos entre los ganadores.

Para los más pequeños, uno de los mejores momentos será el parque infantil que se instalará en la Plaza de Cervantes el domingo 15, con talleres, hinchables y juegos además del Concurso Infantil de Disfraces. Esta misma jornada se celebrará el Manteo del Pelele, una costumbre tradicional del carnaval complutense recuperada por la Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá junto al grupo folk Pliego de Cordel.

Entierro de la Sardina en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El lunes 16 de febrero se celebrará, como novedad, el Desfile de Comparsa y Baile de Carnaval organizado por la Concejalía de Mayores, con salida desde la Plaza de los Santos Niños hasta el Centro Comercial María Zambrano, un guiño a la participación de la población senior en las celebraciones. Finalmente, el miércoles 18 de febrero el Carnaval complutense pondrá el broche de oro con su tradicional Entierro de la Sardina, que este año volverá a celebrarse en la Huerta del Obispo con un pasacalles canavalesco.

Además, el Distrito II volverá a contar con su propia programación especial, con concursos de disfraces infantiles y pasacalles el miércoles 18.

Programación completa del Carnaval 2026 en Alcalá de Henares

Sábado 14 de febrero

18:00 horas. Concurso de máscaras gigantes-ofm. Desfile desde la calle Libreros hasta la Plaza de Cervantes

18:00 horas. Concurso de Comparsas.

19:00 horas. Baile de carnaval a cargo de la Orquesta Mánchester. En la Plaza de Cervantes

Domingo 15 de febrero

11:00 - 14:00 horas. Parque infantil: con talleres, hinchables o juegos desenchufados en la Plaza de Cervantes

11:00 horas. Pasacalles del concurso infantil de disfraces

11:30 horas. Concurso infantil de disfraces. Podrán participar hasta 13 años inclusive

12:15 horas. Pasacalles Manteo del Pelele. Inicio en la Plaza de los Santos Niños, sigue por calle Mayor y terminará en la Plaza de Cervantes

13:00 horas. Pasacalles Casa de Asturias

17:30 horas. "Las Botargas" centro regional de Castilla La Mancha

18:00 horas. Pasacalles del concurso general de disfraces. A partir de 14 años

18:30 horas. Concurso general de disfraces en la Plaza de Cervantes y, una vez acabado, actuará la chirigota "Los que vienen del sur... de Madrid"

Lunes 16 de febrero

17:00 horas. Desfile de comparsa y baile de carnaval. Pasacalles con salida en la Plaza de los Santos Niños hasta CC María Zambrano

Miércoles 18 de febrero