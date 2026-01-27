Casi todos los días de 2025 hubo una incidencia en los Cercanías de Alcalá: ¿otro problema de mantenimiento?

Los problemas de los trenes de Cercanías que conectan Alcalá de Henares con la capital se han convertido en una rutina para miles de usuarios a lo largo de 2025. Según datos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), la red ferroviaria madrileña registró 1.521 incidencias el año pasado. De estas, 623 ocurrieron en las tres líneas que prestan servicio en la ciudad complutense: la C2, C7 y C8.

Solo la línea C8, que conecta Guadalajara con Cercedilla/El Escorial, acumuló 254 incidentes en 2025 —que contó con 252 días laborables—, lo que la convierte en la segunda línea más afectada de toda la red. De hecho, esta línea casi duplicó su número de incidentes con respecto a 2024, cuando registró 131 incidencias. "Esperar se ha convertido en parte de la rutina, en la C8 casi siempre pasa algo, sobre todo en Atocha. El problema muchas veces es el tiempo que estamos parados sin saber hasta cuándo", explica Marta, una alcalaína usuaria frecuente de la línea.

A estas se suman las 191 incidencias ocurridas en la C2 y las 178 de la C7, según los datos aportados por el Consistorio Regional de Transportes de Madrid a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "En febrero sí que hubo problemas por unas obras, pero todos los días usamos la línea C2 para venir a trabajar y sí que es verdad que desde que se hicieron las obras a finales del año pasado, no hemos tenido problemas ni por la mañana para venir ni por la tarde para volver a casa", aseguran Blanca y Nieves, vecinas del municipio de San Fernando de Henares.

En total, las tres líneas de Cercanía Madrid que conectan Alcalá de Henares sufrieron 623 incidencias en 2025 / EPE

Desde SEMAF atribuyen estas incidencias "a la falta de mantenimiento" y "aumento de obras"

Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) alertan de que estos episodios no son aislados. "Cada vez se están notando más incidencias, es un dato que refleja la realidad que vivimos en toda la red ferroviaria en España”, explican fuentes sindicales a este periódico. Atribuyen estas incidencias a "la falta de mantenimiento" y "aumento de las obras". De hecho, explican que “por mejorar una parte de la red, se deja colgado el resto del tramo, incluso sin corriente durante horas”, al tiempo que reclaman una mejor coordinación entre Adif y Renfe.

Los dos momentos más críticos del año se produjeron a finales de octubre y a finales de noviembre. El primero de ellos, a consecuencia del descarrilamiento de un tren a la altura de San Fernando, provocó demoras y cambios durante dos días a los usuarios de Cercanías del municipio madrileño. "Esos días salí aún con más margen cogiendo el trayecto Fuente de la Mora-Chamartín y ya me cambiaba en Atocha", recuerda José Antonio. Sin embargo, "el mayor problema creo que era a la vuelta, que éramos muchas personas las que volvíamos del trabajo y la frecuencia fue peor".

Usuarios esperando el martes 25 de noviembre a uno de los autobuses de refuerzo especial que ha dispuesto Renfe / Juan Luis Martín

Mientras que para Mercedes y Francisco, "nos preocupaba mucho cómo nos afectarían los cortes de finales de noviembre por las obras entre San Fernando y Azuqueca". Estas obras de renovación de la señalización y la sustitución de sistemas de enclavamientos y detección de trenes afectaron al funcionamiento de las tres líneas de cercanías que funcionan en la ciudad complutense. "Los autobuses sí que tenían buena frecuencia, pero obviamente teníamos que salir de casa con mucho más tiempo de antelación y rezando para que no hubiera mucho tráfico".

Las consecuencias: un retraso medio de 11 minutos de los trenes que sufrieron incidencias

Las consecuencias de este deterioro se reflejan en los retrasos. En 2025, el retraso medio global de los trenes fue de 30 segundos, pero si se tienen en cuenta solo los convoyes que sufrieron demoras, la cifra asciende hasta 11 minutos y 45 segundos.

En total, 4.199 trenes llegaron a su destino con más de 15 minutos de retraso, una media de once al día. “Sales de casa con margen, pero nunca sabes si vas a llegar a tiempo. Da igual que sea un día de diario o de fin de semana”, explica Javier, trabajador en Madrid y usuario de la C7. Una sensación compartida por muchos vecinos de Alcalá de Henares, que en 2025 han convivido con incidencias durante casi todos los días los días laborables en un servicio clave para su movilidad.