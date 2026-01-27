HACIENDA
Calendario fiscal 2026: Alcalá baja el IBI un año más y mejora la comodidad de pago de impuestos
Destaca, en especial, la reducción del tipo de gravamen del IBU para este año, por lo que los vecinos notarán una disminución en sus recibos
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares informó el día de ayer que la Concejalía de Hacienda ha aprobado el calendario fiscal para el año 2026, por resolución del Órgano de Gestión Tributaria. La noticia más relevante es la bajada del gravamen del IBI (Impuesto sobre bienes inmuebles) urbano un 0,01%, del 0'42 al 0'41%.
Diferencia en las fechas de cargo si estás domiciliado en Alcalá
El calendario fiscal de Alcalá empieza con el cobro de la tasa sobre cajeros automáticos, entre el 10 de marzo y el 12 de mayo. El siguiente cobre será el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), del 13 de mayo al 15 de julio. Después, el cobro del paso de vehículos a través de las aceras —los vados—, también del 13 de mayo al 15 de julio.
Posteriormente, se dará paso al cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se ha visto reducido en este año fiscal, del 23 de junio al 23 de septiembre. Y, para finalizar, llegará el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), del 22 de septiembre al 24 de noviembre.
En el caso de tener estos recibos domiciliados, las fechas de cargo serán diferentes. El Ayuntamiento destaca que la domiciliación es "un método más cómodo para el contribuyente" e implica una bonificación del 3% de descuento en la cuota líquida, con el límite de 300 euros por recibo. Las fechas de cargo para los domiciliados serían las siguientes:
- Tasa sobre cajeros: 20 de abril
- IVTM: 5 de junio
- Paso de vehículos a través de las aceras: 22 de junio
- IBI: 7 de septiembre
- IAE: 20 de octubre
La "tasa de basura" se cobrará a través del recibo del agua
El Consistorio también anunció que en lo referente a la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, Gestión, Transporte y Tratamiento de Residuos de competencia local —la llamada "tasa de basuras"—su cobro se realizará mediante su incorporación a la factura del servicio de suministro de agua, gestionado por Aguas de Alcalá.
Este cambio distribuirá el cobro de la Tasa de gestión de residuos en los periodos de facturación correspondientes y en la forma de pago establecida con el suministrador.
El concejal de Hacienda y tercer teniente de alcalde, Gustavo Severien, ha destacado el compromiso que los vecinos tienen con sus obligaciones tributarias año tras año, "porque gracias a ellos, todos juntos seguimos mejorando Alcalá, llevando a cabo las inversiones y mejoras previstas para el crecimiento y desarrollo de la ciudad".
Documentación requerida para la domiciliación
El Ayuntamiento de Alcalá recuerda que los impuestos y tasas citados anteriormente pueden ser domiciliados. La domiciliación supone el cargo de un tributo en la cuenta del contribuyente dentro del periodo voluntario de pago, según la fecha que se fije en cada año en el calendario fiscal, nombradas anteriormente.
Para solicitar la domiciliación es necesario presentar:
- Solicitud de domiciliación de recibos (modelo 035-B), firmada por el titular de los tributos a domiciliar.
- Orden de domiciliación adeudo SEPA (modelo 035). Si el titular de la cuenta es diferente del titular de los recibos, el modelo 035 debe firmarse por el titular de la cuenta, aportando además fotocopia de su DNI.
- Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta (personas físicas) o certificado de la titularidad bancaria (personas jurídicas).
- Copia del DNI del titular de los recibos de domiciliar
- Si actúa mediante persona autorizada: copia del DNI del autorizante y documento que acredite la autorización (modelo 031 bis).
- Si actúa por medio de representante deberá aportar el modelo 031.
- En caso de personas jurídicas o entidades, deberán acreditar documentalmente la representación, así como presentar su solicitud mediante registro electrónico.
Todos los modelos nombrados anteriormente pueden descargarse directamente en el apartado correspondiente de la web del Ayuntamiento.
Vías de tramitación para la domiciliación de tributos
Se deberá aportar la documentación requerida por alguna de las siguientes vías:
- Presencialmente: En la Oficina de Atención al Contribuyente, Plaza de Cervantes n.º 4, mediante cita previa que puede solicitarse en la web del Ayuntamiento o en el teléfono 918883300 o extensiones 6805 y 6828. También podrá realizarse este trámite presencialmente con cita previa en cualquiera de las Juntas Municipales de Distrito.
- Mediante correo electrónico: aportando la documentación requerida a: asistenciaintegral@ayto-alcaladehenares.es
- Mediante registro electrónico: accediendo a la sede electrónica, al apartado Catálogo de Trámites y seleccionando el trámite de Domiciliación bancaria, siendo necesario poseer Certificado electrónico o Cl@ve.
- Mediante Registro presencial en cualquiera de las oficinas de registro del Ayuntamiento y en las Juntas Municipales de Distrito con cita previa. Además de en otros registros oficiales mediante ventanilla única o en cualquier oficina de correos mediante correo administrativo.
