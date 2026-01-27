Alcalá y la Comunidad de Madrid se unen para combatir la soledad no deseada

Combatir la soledad no deseada y promover el envejecimiento activo. Estos son los objetivos del nuevo acuerdo firmado en colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid. La iniciativa, que tendrá una vigencia inicial entre 2025 y 2026 —con posibilidad de prorrogación hasta de cuatro años— prevé una inversión conjunta de 375.000 euros con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, la participación social y el bienestar de la población de mayor edad de la ciudad complutense.

El acuerdo —aprobado por la Junta de Gobierno Local y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid— contará con la aportación de 150.000 euros por la Comunidad de Madrid y de 225.000 euros por el ayuntamiento alcalaíno. Esta articulación de recursos permitirá consolidar y ampliar programas que ya se venían desarrollando en los Centros Municipales de Mayores, como los talleres de ganchillo de la iniciativa 'Tejiendo Lazos' y crear nuevas actuaciones especialmente orientadas a paliar el aislamiento social.

Según explicó la concejala de Mayores, Esther de Andrés, el objetivo fundamental del convenio es “ofrecer una atención integral que ayude a las personas mayores a mantener su autonomía personal, reforzar su participación en la vida social y comunitaria, y fomentar su bienestar físico y emocional". Un enfoque diseñado para ir más allá de la asistencia puntual y promover la interacción social continuada.

El convenio ayudará a crear actividades sociales, formativas y de convivencia

Las actuaciones previstas incluirán actividades grupales de formación, ocio, convivencia y participación social; todas ellas orientadas a favorecer el envejecimiento activo y a evitar el aislamiento. Además, a través de estas actividades el convenio aspira a fortalecer las relaciones interpersonales entre los mayores, así como a prevenir situaciones de dependencia o promover hábitos saludables.

Esta colaboración entra ambas instituciones permitirá también compaginas metodologías, recursos y experiencias. Según datos autonómicos, en la Comunidad de Madrid más de 276.400 personas mayores viven solas en su domicilio, lo que supone cerca del 25% del total de la población de personas de 65 o más años.