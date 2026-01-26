¿Hay todavía barrios baratos en Alcalá de Henares? Esto dicen los expertos inmobiliarios

Los alquileres imposibles en Madrid han hecho que cada vez sean más las personas que opten por vivir en municipios cercanos a la capital y bien conectados, como es el caso de Alcalá de Henares. "Mucha gente quiere vivir en Alcalá porque tiene precios más económicos y está bien conectado", aseguran fuentes inmobiliarias.

Una de esas voces es la de Ángel Parra, gerente de la oficina Alcalá Inmobiliaria y con 26 años de experiencia vendiendo inmuebles en el Corredor del Henares. "Es muy llamativo el número de personas que vienen de Madrid porque allí les resulta imposible comprar. Aquí, aunque los precios han subido mucho, todavía encuentran opciones que encajan mejor con su capacidad de financiación", explica a este periódico. Según el agente inmobiliario, el perfil del comprador ha cambiado notablemente en los últimos años, con cada vez más demandantes procedentes de la capital.

La ciudad complutense, con más de 200.000 vecinos censados, presenta un "mercado inmobiliario especialmente heterogéneo", tanto por barrios como por tipologías de vivienda. “No es un municipio uniforme. Hay pisos antiguos, promociones más nuevas, chalets, adosados y zonas históricamente más cotizadas que otras”, señala Parra, que ha vivido de primera mano todas las etapas del mercado, desde el auge previo a 2007 hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior recuperación.

Reyes Católicos y El Chorrillo se mantienen como las zonas más baratas

A la hora de saber cuáles son los barrios más baratos, "continúan siendo los Reyes Católicos y zonas de El Chorrillo". Una opinión que coincide con el estudio de Fotocasa publicado el pasado mes de noviembre. El estudio sitúa el valor medio de una vivienda en Alcalá de Henares en 220.429 euros, con un precio medio del metro cuadrado de 2.300 euros. Mientras que ahora, tan solo tres meses después, "el valor medio del metro cuadrado en el municipio está alrededor de los 2.600-2.700", comenta Parra.

El barrio de los Reyes Católicos, la zona más barata donde comprar una vivienda en Alcalá de Henares / Idealista

Esta subida refleja una clara tendencia al alza que apoyan los portales inmobiliarios. Idealista, en su análisis mensual, detecta una subida interanual del 17 % entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, elevando el precio medio del metro cuadrado hasta los 2.743 euros. Por barrios, Reyes Católicos sigue siendo la zona más barata, con 2.288 euros/m², aunque este valor supone ya el máximo histórico del barrio.

Para Parra, esta subida responde directamente al desequilibrio entre oferta y demanda que ocurre en el actual mercado inmobiliario nacional. "Alcalá no es una excepción. Cuando la oferta baja y la demanda sube, la consecuencia es inmediata: los precios se disparan", afirma. El agente recuerda cómo tras la crisis inmobiliaria los precios llegaron a hundirse de forma drástica. “He vendido viviendas que antes costaban 240.000 euros por 35.000 o 36.000 y que actualmente vuelven a estar altos. Lo ves con perspectiva y parece una locura”.

El precio de la vivienda en Alcalá se encuentra en sus máximos históricos

Este proceso de recuperación no ha sido igual en todos los barrios. Estos barrios mencionados tardaron más en acercarse a los niveles previos a 2007, pero en el último año han experimentado subidas muy acusadas. "Hace poco más de un año podía vender un piso en Reyes Católicos por 150.000 o 160.000 euros. Hoy ese mismo inmueble ya se está vendiendo por 220.000", detalla.

Con más de tres mil demandas mensuales y alrededor de 40 operaciones de venta al mes por todo el Corredor del Henares, Parra lo tiene claro: "Ahora mismo no hay ningún inmueble que pueda considerarse un 'chollo' en Alcalá. Comparado con Madrid puede parecer más barato, pero dentro del municipio los precios están en máximos históricos".