Cartel confirmado: Los Conciertos de la Muralla 2026 de Alcalá de Henares anuncian tres grandes incorporaciones

Los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares siguen anunciando nombres para la programación de su IX edición, que tendrá lugar desde finales de agosto hasta finales de septiembre de este mismo año. Hace un mes se anunció la participación de Vanesa Martín, a la que se sumó la posterior confirmación de Lola Índigo, estrella internacional que actuará el 5 de septiembre.

En esta ocasión se han anunciado tres nuevos artistas que hacen de estos conciertos uno de los grandes atractivos estivales en todo Madrid. Love of Lesbian, Loquillo, quién abrirá la programación el 22 de agosto, y Valeria Castro son tres nuevos nombres que completan el cartel anunciado hasta el momento.

Nuevas incorporaciones para los Conciertos de la Muralla 2026

Tras su paso por la Huerta del Obispo en 2021, marcado aún por las restricciones del COVID-19, la banda catalana Love of Lesbian volverá a tocar en la ciudad. El anuncio se realizó el pasado jueves en FITUR con motivo del décimo aniversario de estos conciertos. El concierto de la banda de Santi Balmes y Julián Saldarriaga tendrá lugar entre el 25 y el 26 de septiembre.

A ellos se les suman dos nuevas incorporaciones de peso. José María Sanz Beltrán, más conocido como Loquillo, será el encargado de abrir el ciclo de toda la programación. El cantante, referente en la escena del rock, dará inicio a la temporada estival de conciertos en la ciudad complutense el 22 de agosto.

Cartel Valeria Castro Conciertos de la Muralla / Instagram Conciertos de la Muralla

Además, en la Feria Internacional de Turismo 2026 también se ha desvelado la participación de Valeria Castro, quién actuará en la Huerta del Obispo el 11 de septiembre. Ambos se suman así a artistas como Miguel Ríos o bandas como Lori Meyers, Pignoise o Sanguijuelas del Guadiana.

Cómo conseguir las entradas para los Conciertos de la Muralla 2026

Aún quedan nombres por confirmar para el cartel, pero las entradas de la mayoría de los conciertos ya están a la venta para las distintas modalidades en la web oficial de los Conciertos de la Muralla.

Por ahora las entradas para asistir al concierto de Loquillo no están disponibles. Será a partir del próximo miércoles, 28 de enero, cuando se pongan a disposición las entradas sólo para empadronados en Alcalá de Henares, que tienen un 20% de descuento. Esta oferta estará disponible hasta el 11 de febrero.

En el caso del show de Valeria Castro, que tendrá su inicio a las 21:00 horas, el precio de las entradas varía entre seis opciones. La opción más barata sería la grada, con entradas desde 39,20 €. Por el contrario, las más caras serían los palcos VIP, con precios desde los 112 €. En medio, hay otras opciones con precios desde los 48 € hasta los 84 €.

Consideraciones a tener en cuenta para estos Conciertos de la Muralla

Este evento de renombre nacional consigue reunir cada año a grandes nombres del panorama musical. Por ejemplo, en el año 2025 pasaron por este evento nombres como Rels B, Rosario o Camilo.

Cabe recordar que los niños de hasta 3 años pueden acceder gratis siempre y cuando no ocupen una de las butacas. En el caso de los menores de 15 años, tendrán que entrar al recinto con una autorización de sus padres o tutor y acompañados de un adulto.

Por último, se debe tener en cuenta de que el 20% de descuento para los empadronados en Alcalá no se puede aplicar a las zonas VIP del recinto, como, por ejemplo, los palcos. Esa zona VIP tienen capacidad para ocho personas.