El centro logístico de Teka en Alcalá de Henares, afectado por un ERE, plantea 22 despidos

La negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Teka Industrial ha encendido las alarmas laborales en Alcalá de Henares, donde 22 trabajadores del centro logístico ubicado en el polígono de El Encín podrían perder su empleo como parte de un ajuste de plantilla a nivel nacional que afecta a casi un centenar de personas.

La compañía de electrodomésticos, propiedad del conglomerado chino MideaGroup, inició a principios de enero el período de consultas con los representantes de la plantilla sobre un ERE que prevé 99 despidos en toda España, 22 de ellos en la ciudad complutense. Además, otros 47 afectados se sitúan en la fábrica de Santander, 26 en Zaragoza y cuatro en las oficinas centrales de la capital.

Esta cifra supone una reducción muy significativa respecto al planteamiento inicial comunicado por la empresa el pasado mes de noviembre, cuando se trasladó la posibilidad de un recorte de hasta 574 puestos de trabajo. En total, los centros de la empresa en España cuentan con un total de 577 trabajadores, siendo el centro de Zaragoza el que cuenta con la mayor plantilla: 222 personas. Mientras que el de Santander suma 194 empleados y el centro logístico de Alcalá a 58 personas.

Rechazo por parte de los sindicatos

Desde el comité de empresa y los sindicatos han cuestionado la justificación económica y organizativa del expediente. En su último comunicado conjunto, los representantes sindicales aseguran que la dirección de Teka “sigue sin poder justificar” el ERE frente al problema que pretende resolver, y consideran que las causas alegadas por la empresa están “muy alejadas de los intereses de los trabajadores y de la realidad social”.

Los sindicatos del comité de empresa (UGT, CCOO y CSIF) expresaron su "absoluto rechazo" a los motivos presentados por la compañía para justificar el ERE, ya que la decisión es "injusta y desproporcionada". Además, han subrayado que la documentación presentada por la empresa debe ser analizada "con mucho detenimiento" para verificar si las razones expuestas son veraces y si las medidas propuestas —incluida la externalización de servicios como el call center, atención al cliente y almacén de repuestos— garantizan verdaderamente la viabilidad futura de la actividad.

De hecho, el comité se opone a este plan de externalizaciones ya que, según manifiestan en el comunicado, "solo pone en riesgo la competitividad de la compañía". Finalmente y, ante la falta de respuesta por parte de la dirección de Teka, el comité de empresa ha convocado una reunión para el 28 de enero, en la que se espera la participación de responsables de las fábricas de Santander y Zaragoza, así como un representante de los servicios de atención al cliente. Un encuentro que, según el comité de empresa, "será clave para discutir el futuro del ERE y las posibles soluciones al conflicto laboral".