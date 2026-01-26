Así es el programa de Alcalá de Henares para promover pautas de consumo responsable con el alcohol entre los jóvenes

Alcalá de Henares seguirá incentivando en su ciudad la promoción de pautas de consumo responsable con el alcohol. Lo lleva haciendo desde 2016 y en la mañana de este lunes han anunciado desde el ayuntamiento la renovación con la Federación Española de Bebidas Espirituosas, con el objetivo de seguir desarrollando iniciativas destinadas a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y otros colectivos de riesgo, además de concienciar a la población adulta.

Con esta renovación, ambas entidades reafirman su compromiso con la prevención, la información y la sensibilización social, apostando por un modelo de colaboración público-privada que permita dar respuesta a los principales retos asociados al consumo indebido y abusivo de alcohol.

Conducir y alcohol no pueden ir de la mano

Entre las líneas de trabajo prioritarias se incluyen iniciativas orientadas a prevenir el consumo de alcohol al volante, con especial atención a la sensibilización de los conductores, especialmente jóvenes, sobre los riesgos asociados a esta conducta.

A través de distintas acciones informativas y preventivas, como el programa “Los Noc-Turnos”, el acuerdo busca fomentar actitudes responsables en los desplazamientos, reforzar la concienciación sobre la incompatibilidad entre alcohol y conducción y promover la figura del conductor alternativo. Asimismo, se seguirá apostando por la tasa 0,0 como la única opción verdaderamente segura al volante, contribuyendo así a mejorar la seguridad vial y a reducir los riesgos en el entorno urbano y de ocio nocturno.

Sin olvidarse de los menores de edad

El acuerdo renovado refuerza de manera especial las actuaciones destinadas a prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, un ámbito prioritario para ambas entidades. En este sentido, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares continuará formando parte de la red 'Menores ni una Gota', una iniciativa de colaboración público-privada impulsada por Espirituosos España que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la importancia de retrasar la edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas hasta la mayoría de edad.

Las acciones desarrolladas en el marco de esta iniciativa se centran en la sensibilización y la información, poniendo el foco en el papel clave de las familias, los educadores, el entorno social y el sector hostelero.

A través de un enfoque preventivo y educativo, se busca dotar a padres y madres de herramientas para abordar este tema con sus hijos, promover mensajes claros y coherentes sobre el consumo de alcohol y generar una mayor conciencia social sobre los riesgos asociados al consumo precoz.

El acuerdo también contempla acciones formativas dirigidas al sector hostelero y a estudiantes de hostelería, con el objetivo de promover un servicio responsable de bebidas alcohólicas y contribuir a un ocio de calidad, seguro y compatible con el consumo moderado.

¿Qué son las bebidas espirituosas?

Espirituosos España es la Federación Española de Espirituosos, una entidad que agrupa al 100% del sector productor y distribuidor de bebidas espirituosas y productos derivados en España. Las bebidas espirituosas son las bebidas alcohólicas obtenidas por destilación de productos de origen agrícola, con al menos un 15% de volumen alcohólico. Por origen agrícola entienden el que ha sido obtenido por la destilación, previa fermentación, de uno o varios productos agrícolas como uva, cereales, remolacha, patata, caña de azúcar...