Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Movida madrileñaCentro de Control de Infraestructuras CríticasPrecio de la viviendaHijos de la ruinaNieve en MadridMayritOMO Cañaveral Retail ParkYandelMadrid Fusión
instagramlinkedin

EN EL PARQUE DE LA GARENA

Alcalá arranca el circuito de Cross Escolar con más de 800 participantes: búscate en las fotos

Este primer circuito, celebrado el pasado domingo, ha dado inicio a una nueva temporada deportiva que recorrerá todos los distritos de la ciudad

Primer circuito Cross Escolar 2026 en Alcalá de Henares

Primer circuito Cross Escolar 2026 en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Daniel Romera

El Parque de la Garena, en Alcalá de Henares, acogió el pasado domingo con gran éxito de participación la celebración del primer Cross Escolar del circuito 2026. Más de 800 personas entre las diferentes categorías participaron en la carrera que se celebró durante la mañana del domingo.

Esta prueba dio inicio a la nueva temporada deportiva que recorrerá todos los distritos de la ciudad durante los próximos meses. En esta ocasión la carrera correspondía al Distrito III donde se reunieron a cientos de escolares, familias y vecinos, convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta del deporte.

Un evento que contó con la presencia de altos cargos

Los concejales Esther de Andrés, Antonio Peñalver y Lola López acudieron a la prueba para presenciarla y apoyar a todos aquellos que participaron en la misma.

Además, el evento también contó con la asistencia de representantes municipales y miembros del Club Atletismo Cervantes y de la Asociación de Atletismo Inclusivo Brújula, entidades que participan activamente en la organización del circuito.

Alcalá arranca el circuito de Cross Escolar con más de 800 participantes: búscate en las fotos

Alcalá arranca el circuito de Cross Escolar con más de 800 participantes: búscate en las fotos

Ver galería

Participantes del primer Cross Escolar del circuito municipal de Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En ese contexto, De Andrés aprovechó para "agradecer a los trabajadores municipales del Parque de Servicios, del distrito y sus locales, a Protección Civil, Provincia Municipal y a Ciudad Deportiva por su implicación y apoyo". También se encargó de agradecer a todos aquellos que compitieron en la prueba.

Calendario de las próximas carreras del Cross Escolar de Alcalá

Los participantes de esta primera prueba recibieron la primera de las camisetas coleccionables por distrito, con diseño emblemático de la ciudad y color blanco, correspondiente al Distrito III, una iniciativa que anima a la participación en todas las pruebas.

El circuito continuará durante los próximos meses por los distintos barrios de la ciudad, con un total de siete pruebas que culminarán el próximo 10 de mayo en la Ciudad Deportiva Municipal del Val, con el Cross de Clausura. Estas son las próximas carreras:

Noticias relacionadas y más

  • 15 de febrero: Distrito I en el Recinto Amurallado
  • 22 de febrero: Cross San Gabriel en el colegio San Gabriel
  • 1 de marzo: Distrito IV en el Gran Parque de Espartales
  • 22 de marzo: Distrito II en el Arboreto
  • 19 de abril: Distrito V en la Isla del Colegio y Paseo del Río Henares
  • 10 de mayo: Cross de Clausura CDM en la Ciudad Deportiva Municipal del Val

TEMAS

  1. Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos
  2. José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
  3. La profesora de Leganés que opta a convertirse en la mejor del mundo y ganar un millón de dólares: 'Nunca quise dedicarme a esto
  4. Entramos en las tripas de la supertuneladora 'Mayrit', que excavará más de cinco kilómetros de la Línea 11 de Metro
  5. La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
  6. Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
  7. Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
  8. Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid

Alcalá arranca el circuito de Cross Escolar con más de 800 participantes: búscate en las fotos

Alcalá arranca el circuito de Cross Escolar con más de 800 participantes: búscate en las fotos

Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario

Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario

Última oportunidad: así puedes suscribirte a Disney + por 4,99 euros durante tres meses

Última oportunidad: así puedes suscribirte a Disney + por 4,99 euros durante tres meses

Alcalá arranca el circuito de Cross Escolar con más de 800 participantes: búscate en las fotos

Alcalá arranca el circuito de Cross Escolar con más de 800 participantes: búscate en las fotos

Camino al nuevo eje comercial de Valdecarros: se licitará en cinco meses

Camino al nuevo eje comercial de Valdecarros: se licitará en cinco meses

Hasta 95.000 paneles solares: comienza a operar el parque fotovoltaico Dehesa Nueva del Rey en Seseña

Hasta 95.000 paneles solares: comienza a operar el parque fotovoltaico Dehesa Nueva del Rey en Seseña

Familiares de muertos en residencias esperan conocer quién ordenó elaborar los protocolos

Familiares de muertos en residencias esperan conocer quién ordenó elaborar los protocolos

'Rhudo' echa el cierre: adiós a la propuesta gastronómica de Miguel Ángel Silvestre, Paco Roncero y Griezmann en Madrid

'Rhudo' echa el cierre: adiós a la propuesta gastronómica de Miguel Ángel Silvestre, Paco Roncero y Griezmann en Madrid