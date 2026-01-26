Alcalá arranca el circuito de Cross Escolar con más de 800 participantes: búscate en las fotos

El Parque de la Garena, en Alcalá de Henares, acogió el pasado domingo con gran éxito de participación la celebración del primer Cross Escolar del circuito 2026. Más de 800 personas entre las diferentes categorías participaron en la carrera que se celebró durante la mañana del domingo.

Esta prueba dio inicio a la nueva temporada deportiva que recorrerá todos los distritos de la ciudad durante los próximos meses. En esta ocasión la carrera correspondía al Distrito III donde se reunieron a cientos de escolares, familias y vecinos, convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta del deporte.

Un evento que contó con la presencia de altos cargos

Los concejales Esther de Andrés, Antonio Peñalver y Lola López acudieron a la prueba para presenciarla y apoyar a todos aquellos que participaron en la misma.

Además, el evento también contó con la asistencia de representantes municipales y miembros del Club Atletismo Cervantes y de la Asociación de Atletismo Inclusivo Brújula, entidades que participan activamente en la organización del circuito.

Participantes del primer Cross Escolar del circuito municipal de Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En ese contexto, De Andrés aprovechó para "agradecer a los trabajadores municipales del Parque de Servicios, del distrito y sus locales, a Protección Civil, Provincia Municipal y a Ciudad Deportiva por su implicación y apoyo". También se encargó de agradecer a todos aquellos que compitieron en la prueba.

Calendario de las próximas carreras del Cross Escolar de Alcalá

Los participantes de esta primera prueba recibieron la primera de las camisetas coleccionables por distrito, con diseño emblemático de la ciudad y color blanco, correspondiente al Distrito III, una iniciativa que anima a la participación en todas las pruebas.

El circuito continuará durante los próximos meses por los distintos barrios de la ciudad, con un total de siete pruebas que culminarán el próximo 10 de mayo en la Ciudad Deportiva Municipal del Val, con el Cross de Clausura. Estas son las próximas carreras: