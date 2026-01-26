EN EL PARQUE DE LA GARENA
Alcalá arranca el circuito de Cross Escolar con más de 800 participantes: búscate en las fotos
Este primer circuito, celebrado el pasado domingo, ha dado inicio a una nueva temporada deportiva que recorrerá todos los distritos de la ciudad
El Parque de la Garena, en Alcalá de Henares, acogió el pasado domingo con gran éxito de participación la celebración del primer Cross Escolar del circuito 2026. Más de 800 personas entre las diferentes categorías participaron en la carrera que se celebró durante la mañana del domingo.
Esta prueba dio inicio a la nueva temporada deportiva que recorrerá todos los distritos de la ciudad durante los próximos meses. En esta ocasión la carrera correspondía al Distrito III donde se reunieron a cientos de escolares, familias y vecinos, convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta del deporte.
Un evento que contó con la presencia de altos cargos
Los concejales Esther de Andrés, Antonio Peñalver y Lola López acudieron a la prueba para presenciarla y apoyar a todos aquellos que participaron en la misma.
Además, el evento también contó con la asistencia de representantes municipales y miembros del Club Atletismo Cervantes y de la Asociación de Atletismo Inclusivo Brújula, entidades que participan activamente en la organización del circuito.
En ese contexto, De Andrés aprovechó para "agradecer a los trabajadores municipales del Parque de Servicios, del distrito y sus locales, a Protección Civil, Provincia Municipal y a Ciudad Deportiva por su implicación y apoyo". También se encargó de agradecer a todos aquellos que compitieron en la prueba.
Calendario de las próximas carreras del Cross Escolar de Alcalá
Los participantes de esta primera prueba recibieron la primera de las camisetas coleccionables por distrito, con diseño emblemático de la ciudad y color blanco, correspondiente al Distrito III, una iniciativa que anima a la participación en todas las pruebas.
El circuito continuará durante los próximos meses por los distintos barrios de la ciudad, con un total de siete pruebas que culminarán el próximo 10 de mayo en la Ciudad Deportiva Municipal del Val, con el Cross de Clausura. Estas son las próximas carreras:
- 15 de febrero: Distrito I en el Recinto Amurallado
- 22 de febrero: Cross San Gabriel en el colegio San Gabriel
- 1 de marzo: Distrito IV en el Gran Parque de Espartales
- 22 de marzo: Distrito II en el Arboreto
- 19 de abril: Distrito V en la Isla del Colegio y Paseo del Río Henares
- 10 de mayo: Cross de Clausura CDM en la Ciudad Deportiva Municipal del Val
- Borrasca Ingrid en Madrid: última hora del temporal, aviso especial de la AEMET y cadenas obligatorias en seis puertos
- José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
- La profesora de Leganés que opta a convertirse en la mejor del mundo y ganar un millón de dólares: 'Nunca quise dedicarme a esto
- Entramos en las tripas de la supertuneladora 'Mayrit', que excavará más de cinco kilómetros de la Línea 11 de Metro
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
- Dos 'averías en la infraestructura' provocan retrasos en varias líneas de Cercanías de Madrid