Alcalá de Henares se sumerge en 'Cuéntame cómo pasó': el escenario pasa del plató a sus calles

Hace 25 años, Cuéntame cómo pasó entró en los hogares españoles para narrar la historia reciente del país. Con motivo de este aniversario, Alcalá de Henares —uno de los escenarios recurrentes donde se desarrollaron las historias de la familia Alcántara— recupera este legado televisivo y lo traslada con dos propuestas: una ruta con las localizaciones del rodaje y una exposición inmersiva que conecta ficción, patrimonio y memoria colectiva.

La iniciativa fue dada a conocer en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) como una apuesta por el turismo cultural y audiovisual, aprovechando el vínculo dela ciudad complutense con una serie que durante décadas ha acompañado a generaciones. De esta manera Alcalá, a través de la Alcalá Film Office ofrece esta ruta turística con diez localizaciones habituales de la serie; y una exposición les permitirá sumergirse en decorados de 'Cuéntame' como el salón de la casa de los Alcántara, entre otras actividades.

Recreación del recorrido de las calles de Alcalá de Henares donde se rodó la serie / 'Cuéntame Alcalá'

A través de un storymap interactivo, los visitantes podrán ver los exteriores más recordados de la serie y a la vez conocer la historia de estos enclaves patrimoniales de la ciudad. Entre ellos están el Parador de Alcalá de Henares, la Calle Mayor, la Calle Escritorios o la Calle Imagen. La ruta tiene una duración aproximada de una hora y media. Y para quienes quieran revivir las aventuras de Carlitos por el barrio... el proyecto de Alcalá Film Office incluye un total de 56 ubicaciones del municipio madrileño donde se grabaron una o más escenas, que pueden consultarse en un visor dinámico que ofrece también datos de interés.

Una exposición para sumergirse en los decorados

En este paseo por 'Cuéntame' también se recrearán los escenarios interiores más icónicos, para aquellos que quieran sentarse en el salón de la familia Alcántara y sentirse como uno más, o visitar el taller de Merche. Todo ello a través de la exposición inmersiva 'Cuéntame Alcalá' que, a partir del 12 de febrero, podrá visitarse en la Sala José Hernández del Antiguo Hospital de Santa María la Rica. Además, durante los martes del mes de marzo la exposición inmersiva se convertirá en un espacio de creación a través de talleres y encuentros abiertos al público, en el propio entorno real de atrezo del mundo de una de las familias más queridas de la televisión española.

El elenco de ’Cuéntame cómo pasó’ en el rodaje de su temporada 23. / RTVE

A lo largo de la muestra, los visitantes podrán hacerse fotografías, a modo de photocall, y sentirse parte de ese mundo que durante décadas formó parte de la vida cotidiana de millones de espectadores. Además, también incluye vestuario y atrezo, fotografías del rodaje y contenido audiovisual que desvela parte del proceso creativo y de producción.

La gastronomía se sumará a la experiencia

Entre el 14 de febrero y Semana Santa, quienes visiten la exposición podrán además sumar una experiencia a su paladar. Ya que el restaurante del Parador de Alcalá de Henares ha diseñado una experiencia gastronómica que recrea algunos de los platos que salieron de la cocina de los Alcántara: una selección de recetas de la época que permitirá degustar algunos de los platos más representativos de aquellos años.

Finalmente, esta exposición contará con una vertiente educativa. Y es que, la serie más longeva de la historia de la televisión española será también el punto de partida de un ciclo de conferencias para reflexionar y aprender sobre la relación entre el audiovisual, la memoria histórica y el territorio. Tres encuentros diferentes con profesionales involucrados en la producción de la serie que tratarán aspectos variados de la creación de la serie y su posible uso en diferentes formas de la enseñanza.