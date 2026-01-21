Alcalá de Henares se presenta en el FITUR como Destino Patrimonio Mundial de Madrid: "Alcalá brilla y enamora"

Desde hoy miércoles hasta el próximo domingo, una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) se volverá a celebrar en Madrid. Y Alcalá de Henares, como uno de los puntos clave de toda la Comunidad, estará representando a sus vecinos y patrimonio de la ciudad cervantina en el pabellón número nueve, donde se encuentra junto con las otras ciudades españolas.

El primer evento en el que ha tenido presencia la ciudad complutense es en el acto que ha tenido lugar a las 10:00 de esta mañana, en el que las tres ciudades destino Patrimonio Mundial de Madrid han hecho una presentación de su ciudad, a la par que han dejado datos interesantes y algunos de sus objetivos para este 2026: Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial.

Alcalá de Henares es "clave" para el turismo madrileño

Tomó la palabra en primer lugar Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de turismo de la Comunidad de Madrid, que destacó: “son tres destinos clave en los destinos de Madrid. 2025 ha sido un éxito y vuestra labor ha sido clave. 1.000.000 de turistas internacionales han pernoctado en destinos como Aranjuez, Alcalá y San Lorenzo de El Escorial. Vamos a seguir apostando por estos destinos de forma internacional. Todos nos sentimos un poco alcalaínos".

Posteriormente, Judith piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares y tercera de los alcaldes de las ciudades en tomar la palabra, no se olvidó en primer lugar de los afectados en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, " primero queremos unirnos a las condolencias por las víctimas del accidente ferroviario. Sumarnos al dolor y agradecer los trabajos de servicios de emergencia".

"Un tesoro para España"

Ya entrados en ámbito FITUR, Piquet afirmó que "entre las tres ciudades componemos un verdadero tesoro para la Comunidad, pero también para España. Desde la ciudad romana de Complutum, Alcalá ha dejado huella. Una ciudad universal con un entorno monumental privilegiado que cada año deja a 850.000 visitantes. Destaco el corral de comedias, el palacio y la huerta arzobispal, la UAH... Tenemos una amplia programación de teatro, música y danza que abarca todo el año y a todo el público. También gozamos de tres fiestas de Interés Turístico Nacional: Semana santa, Don Juan en Alcalá y Mercado Cervantino, que cada año recibe a 300.000 personas", explicó orgullosa.

Por otro lado, matizó que la ciudad cervantina no solo son museos y edificios monumentales: "Ofrecemos también una gran gastronomía, naturaleza gracias a nuestro río Henares y cerros". E incluso relevó uno de los grandes objetivos de la ciudad a nivel turístico: "Convertirnos en una ciudad de congresos, ya que por geografía, por instituciones y empresarios tenemos un gran potencial para serlo".

Para finalizar describió también a Alcalá como una "ciudad de deporte y religión", e invitó a todos los asistentes a animarse a visitarla, porque "Alcalá brilla... y Alcalá enamora".