La AEMET pone fecha a la llegada de la nieve a Alcalá de Henares: la cota baja a los 500 metros

El fin de semana se acerca con la atención puesta en el tiempo que hará tras el inicio de semana complicado que ha dejado a su paso la borrasca Harry. Dicha borrasca abandonará la Península en las próximas horas, pero la calma no durará mucho. La borrasca Ingrid llega para sustituir la anterior y desatar un fuerte temporal en el país.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene una previsión marcada por cielos nublados, descensos de las temperaturas y altas probabilidades de precipitaciones a lo largo de los próximos días. Estos datos crean expectativas sobre si las condiciones serán lo bastante frías para que nieve, de vuelta, en Alcalá de Henares.

La previsión del sábado puede traer una sorpresa en forma de nieve

Aunque Alcalá de Henares no es una zona donde la nieve sea habitual o copiosa, no es infrecuente que episodios fríos como el actual generen heladas y alguna precipitación invernal cuando las condiciones lo permiten. De hecho, el pasado lunes la Comunidad de Madrid activo su Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío, que también afectó a la ciudad cervantina.

Según los datos de la AEMET, el próximo sábado, día 24, existen altas probabilidades de que, a lo largo de la tarde, la nieve regrese a la ciudad, como ya sucedió a principios de mes. La cota de nieve a nivel de provincia que se espera para ese día es de 500 metros. Es decir, la altitud mínima a partir de la cual la precipitación caerá en forma de nieve es menor que la altitud de Alcalá (588 metros).

Nevada en Alcalá de Henares / Dream Alcalá

Esto son previsiones a tres días vista, pero por ahora se puede afirmar que existen bastantes probabilidades de que el próximo sábado la nieve regrese a la ciudad.

Lluvias y bruscas bajadas de temperaturas para los siguientes días

En este contexto, la AEMET también indica la llegada de una nueva masa de aire polar que, a la par que hará descender esa cota de nieve, provocará una brusca bajada en los termómetros de varios puntos del país, entre los que se encuentra Alcalá.

Se esperan que a partir del viernes las máximas no superen los 5º C en amplias zonas de Madrid. En el caso de la ciudad alcalaína, se estima una bajada paulatina de las temperaturas hasta llegar al sábado, que será el peor día de lo que resta de semana.

Junto a las probabilidades de nieve, y las más seguras de lluvia, las temperaturas caerán hasta colocarse en 1º C la mínima, por 6º C de máxima. El domingo los termómetros sufrirán un pequeño repunte en la máxima, mientras que la mínima será de 0º C.

El fenómeno más estable de la semana será la lluvia

Si bien no se sabe de forma segura si nevará o no este fin de semana, hay una cosa que sí se puede asegurar. Las precipitaciones en forma de lluvia serán constantes desde hoy, miércoles 21 de enero, hasta, como mínimo, el comienzo de la semana que viene. El único respiro que habrá será la madrugada de mañana.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

Además, el frente que trae la borrasca Ingrid también aumentará las rachas de viento, que podrán llegar a los 25 km/hora tanto el viernes como el sábado.