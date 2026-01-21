Cortes de tráfico por las obras de renovación en la calle Caballería Española: este es el tramo afectado

Con motivo de las obras de renovación en la calle Caballería Española, desde hoy miércoles 21 de enero el tramo comprendido desde la calle Ferraz hasta la calle Manual Azaña se cortará al tráfico en sentido de circulación. Así lo ha informado la Policía Local, después que ayer comenzaran las obras en esta vía de Alcalá de Henares.

De esta manera, tanto los vehículos privados y autobuses urbanos e interurbanos se verán afectados, con el fin de facilitar el desarrollo de las obras y garantizar la seguridad. Y mientras duren las obras, aquellos que transiten habitualmente por esta ruta deberán considerar alternativas, entre estas, para los conductores que necesiten circular por el área, se recomienda el uso de la calle Ferraz como itinerario alternativo.

El transporte público también se verá afectado

Según informa la Policía Local, el transporte público también se verá afectado por estas obras de renovación. Las líneas que recorren esta zona tendrán modificaciones en sus itinerarios. Por ello, se ha dispuesto información detalla sobre los desvíos en las marquesinas de las paradas.

Desde la Policía Local se ruega a los vecinos y conductores del municipio madrileño que respeten la señalización provisional y extremen la precaución en la zona afectada.

Mejora de la calle Caballería Española: una inversión de más de 76.000 euros

El pasado 20 de octubre el Gobierno de Alcalá aprobó el proyecto para la mejora de esta vía de la ciudad por un importe de más de 76.000 euros, la cual se encuentra dentro del Plan Alcalá mejora sus barrios. La obra contempla la mejora de la pavimentación de la acera, así como las medidas necesarias para mejorar la accesibilidad del peatón. Esta actuación también pretende mejorar el alumbrado mediante la instalación de proyectores en los pasos de peatones.

De esta manera, el barrio de Caballería Española suma una nueva obra de renovación en sus aledaños. Ya que el pasado verano se invirtieron más de 370.000 euros en las actuaciones desarrolladas en el entorno del colegio Lope de Vega, concretamente en las calles Lope de Rueda, Padre Mariana, Francisco Huerta y Vega, Alonso Sánchez, Dulcinea, Juan de la Cueva, Celada, Padre Flores y Alonso Deza.