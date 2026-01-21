¿Podrías resolverla? La complicada prueba sobre Alcalá de Henares que apareció en 'La Ruleta de la Suerte'

Alcalá de Henares es una ciudad conocida, entre otros muchos motivos, por su gran historia. Puede traer mucho contenido para preguntas en juegos de mesa como el trivial o incluso para concursos de la televisión, como 'La Ruleta de la Suerte', uno de los más seguidos. De hecho, este mismo mes de enero, la ciudad protagonizó una de las pruebas del programa.

La pregunta sobre Alcalá de Henares en 'La Ruleta de la Suerte'

Emitido en Antena 3, el programa de 'La Ruleta de la Suerte' dejó un momento sorprendente para los vecinos de Alcalá de Henares. Este concurso es conocido porque tienes que ir resolviendo paneles a base de ir pidiendo vocales o consonantes y cubriendo los espacios que están disponibles.

En esta ocasión, uno de los concursantes tuvo que enfrentarse a una pregunta sobre la historia de la ciudad complutense. El enunciado que aporta algo de información para resolverlo más fácil, a modo de pista, decía: “Tres de Alcalá de Henares”.

La prueba a la que se enfrentaba el concursante era la última, que suele ser la más complicada del día. Consistía en completar correctamente los nombres de tres personajes históricos que están relacionados con Alcalá de Henares. Tenía unas pocas vocales y consonantes repartidas por la pantalla que no le dejaban muy claro de que se trataba.

El presentador de la Ruleta de la Suerte / Archivo

Para desgracia del concursante, no tuvo tiempo suficiente para pensar la solución final y no logró resolver esta complicada prueba. Cuando vio el panel resuelto, el hombre reaccionó con rabia, convencido de que: “Claro, es que eso lo saben los de Alcalá”, explicó.

¿Cuál era la solución final de esta complicada prueba sobre Alcalá de Henares?

Lo cierto es que el concursante de 'La Ruleta de la Suerte' no se estaba enfrentando a una prueba sencilla sobre Alcalá de Henares. Los nombres de los personajes históricos que tenía que acertar eran Miguel de Cervantes, Manuel Azaña y Catalina de Aragón. Estas tres figuras son muy relevantes en la historia española, no solo para el desarrollo de la ciudad complutense.

Miguel de Cervantes es el autor de Don Quijote de la Mancha y uno de los autores más importantes no solo de la literatura española, también universal. En la ciudad puedes reconocer varios lugares que reciben su nombre, como el Museo Casa Natal de Cervantes o el Premio Cervantes que se entrega en el municipio.

En el caso de Manuel Azaña, fue presidente de la Segunda República Española y nació en la ciudad en 1880. En Alcalá, cuenta con una calle con su nombre, una zona muy concurrida para los vecinos y visitantes de la zona.

Por último, Catalina de Aragón es un personaje que sigue muy relacionado con la localidad. Hija de los Reyes Católicos, Catalina nació en Alcalá de Henares en 1485, concretamente en el Palacio Arzobispal. En su honor, está el Festival Alma Catalina de Aragón del 20 al 25 de enero.