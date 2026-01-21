¿Qué es el 'Turismo MICE'? Alcalá de Henares quiere ser el epicentro de ello en la Comunidad de Madrid en este 2026

Alcalá de Henares se quiere convertir en el epicentro de los congresos en la Comunidad de Madrid. Para el ayuntamiento es un tipo de turismo que está en auge, aporta valor económico y genera empleos. Se le conoce como 'Turismo MICE' (Meetings (reuniones), Incentives (incentivos), Conferences (conferencias/congresos) y Exhibitions (exposiciones/ferias)), y es uno de los grandes objetivos para la Concejalía de Turismo en este 2026. Así lo ha dejado ver en esta primera jornada de la Feria Internacional de Turismo, en la que también se ha presentado como uno de los destinos 'Patrimonio Mundial' de la Comunidad, junto a Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.

La concejala de Turismo del consistorio alcalaíno, Isabel Ruiz Maldonado, explicó que "es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid. Este año ya hemos cerrado a nivel internacional numerosos congresos. El parador de Alcalá es referencia en este tipo de actuaciones, pero hay muchos más espacios, como el complejo de El Olivar".

Y precisamente será este complejo el que albergará del 18 del 20 de febrero la quinta edición de congresos de transporte (DIREBÚS), que albergará a unos 300 congresistas. Este complejo, que se ha sufrido reformas para mejorarlo, "es ideal para realizar congresos y tiene capacidad para albergar hasta 2.000 personas. El nuevo espacio multiplica las posibilidades de Alcalá para albergar grandes citas y nos permite competir con garantías en el mercado nacional de congresos", ha explicado César Bermejo, CEO del Grupo El Olivar.

Aunque no es el único congreso ya cerrado para este 2026. También se ha anunciado que se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre la Semana del Español, que reunirá a centros educativos que enseñan nuestro idioma en el extranjero. Asistirán unos 300 participantes, de los cuales 200 serán de fuera de nuestro territorio, con todos los beneficios que ello conlleva para dar a conocer a la ciudad de Alcalá, que es uno de los grandes objetivos que tiene el ayuntamiento.

Por otro lado, Laura Martínez, directora general de Turismo de la Comunidad de Madrid, ha felicitado al ayuntamiento por "la visión estratégica turística que estáis teniendo. El turismo MICE complementa a las visitas de entresemana y esto es vital para generar puestos de empleo. Alcala ha crecido un 14 % en el mercado internacional y sobre todo en el asiático, lo que nos alegra mucho y es vital".

Laura Martínez, en el acto de presensación de Alcalá como destino para el turismo de congresos / Juan Luis Martín

La alcaldesa lo deja claro: "2026 tiene que ser el año del despegue de Alcalá en el turismo de congresos"

La última en hablar fue la alcaldesa de la ciudad Judith Piquet, que subrayó las palabras de sus antecesores. Estamos notanto mucho el apoyo de la Comunidad de Madrid. Alcalá empieza a ser un referente en la comunidad en el turismo de congresos y queremos que 2026 sea el año del despegue. Reuniones, conferencias, exposiciones… Por nuestra ubicación geográfica y comunicaciones privilegiadas somos un gran destino para este tipo de turismo. Hemos de agradecer también a nuestros empresarios, y todos los empresarios que vengan a Alcalá a este tipo de reuniones serán, desde ese día, nuestros mejores embajadores".