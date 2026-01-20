Alcalá de Henares en alerta por ola de frío: mínimas de -2ºC y riesgo de heladas este martes

La Comunidad de Madrid activó el día de ayer el nivel 1 (precaución) del Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío de cara a la jornada de hoy, martes 20 de enero. El aviso llega tras varias jornadas con heladas y con un nuevo descenso de las temperaturas mínimas previsto para las próximas horas.

Este martes, Alcalá de Henares ha amanecido con valores por debajo de cero, con una mínima que ha llegado hasta los -2º C. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a que, a partir del miércoles, las temperaturas notarán un aumento, con mínimas que igualarán o superarán los 0º C.

Ola de frío y heladas matinales repartidas por todo Madrid

Este episodio se enmarca en una secuencia de mañanas frías, con heladas puntuales y una sensación térmica baja a primera hora de la mañana. En este contexto, la Consejería de Sanidad ha decidido activar el nivel 1, el denominado nivel de "Precaución", pro el impacto que estas temperaturas pueden tener sobre la salud, especialmente en los colectivos más vulnerables.

Según los criterios del Plan de Vigilancia y Control de los Efectos del Frío, el nivel de alerta se alcanza cuando las temperaturas mínimas previstas para al menos uno de los próximos tres días quedan por debajo de 2º C. Con las cifras previstas para este martes, se ha cumplido dicho umbral y por ello se han activado las medidas de prevención e información.

Claros y oscuros a partir de la jornada de mañana

En cuanto a la evolución de las temperaturas, el miércoles 21 las mínimas subirían en Alcalá de Henares hasta dos grados centígrados (0º C). Este ascenso será más notable aún el jueves 22, con mínimas en torno a los 3º C. Es decir, el tramo más delicado se ha concentrado en el arranque de la semana, con un alivio progresivo en los termómetros a medida que avancen los días.

¿Habrá lluvias esta semana en Alcalá de Henares? Previsión de la AEMET para los próximos días / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Eso sí, no todo son buenas noticias. Si bien a partir del miércoles las temperaturas aumentan, se esperan que las precipitaciones que protagonizaron el final de la semana pasada regresen para quedarse durante varios días. Según los datos actuales de la AEMET, se esperan lluvias constantes desde mañana hasta, como mínimo, el próximo lunes 26 de enero.

Recomendaciones de la AEMET para esta semana

En situaciones como esta, de frío invernal, los colectivos más vulnerables están en riesgo crítico. Por ello, es recomendable seguir la actualización diaria de la previsión y fijarse en las mínimas nocturnas y de primera hora, que son las que marcan el riesgo real de hipotermia, congelación y problemas respiratorios asociados al frío intenso.

Además, si, debido a estas temperaturas o heladas, alguien presenta temblores intensos, confusión o somnolencia tras la exposición al frío, debe buscar un lugar cálido y contactar con 112. Por último, y como recomendación general, es necesario poner las cadenas en los neumáticos del coche en caso de nieve.