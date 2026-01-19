Abierto el plazo de inscripción para los Talleres de Igualdad en Alcalá de Henares

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares presentó el pasado viernes el programa "Talleres para la Igualdad", que tendrán lugar de enero a junio de este mismo año. Este programa supone la continuidad del realizado de septiembre a diciembre de 2025 por lo que se mantiene el lema "Abriendo mentes, cerrando brechas".

Tanto los talleres como el lema se contemplan en el Plan Estratégico de Igualdad del municipio que supone una hoja de ruta que recoge el compromiso como ciudad para construir un municipio más justo, inclusivo y con las mismas oportunidades para mujeres y hombres.

Cartel Talleres para la Igualdad / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El plazo de inscripción está abierto desde hoy mismo

En la web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en su apartado de actividades destacadas, se puede consultar la información de cada uno de los talleres que se ofertan en este programa, sus objetivos generales y específicos, contenidos y turnos de realización. Desde su propia página se puede acceder al formulario que da paso a la solicitud de inscripción.

El plazo de inscripción está abierto desde hoy, lunes 19 de enero, y permanecerá abierto hasta el domingo 25 de enero. A partir del lunes 26, sólo se admitirán solicitudes para los talleres en los que hayan quedado plazas libres o en reserva.

Además, se habilitará un servicio de información telefónica y ayuda presencial para aquellas personas que tengan dificultades con el trámite on-line, en el Centro Asesor de la Mujer de la Concejalía de Igualdad en horario de atención al público.

Programación de los Talleres para la Igualdad de Alcalá de Henares

En esta nueva edición de los Talleres para la Igualdad se ofrecen un total de 520 horas distribuidas en 25 talleres en horario de mañana y tarde con unas 450 plazas aproximadamente. Según Santiago Alonso, concejal de Igualdad, la programación "está pensada para avanzar hacia una ciudad más justa e igualitaria".

Santiago Alonso, concejal de Igualdad de Alcalá de Henares / Instagram Santiago Alonso

Por eso mismo, todos los talleres tienen como objetivo general despertar curiosidades, crear espacios de encuentro, aprendizaje y debate, además de dotar de herramientas para romper con estereotipos y roles sexistas.

La programación se presenta por distintas áreas en función de los objetivos específicos que se trabajan en cada una de ellas.

Desarrollo personal para mujeres

Contiene los siguientes talleres:

El Arte de la calma: estrategias de autocontrol emocional

Resolución de conflictos y empoderamiento

Tejiendo vínculos: vencer a la soledad

El poder del 'No': límites y autorrespeto

Amor propio y amor en la pareja

Respira y vive: Mindfulness para la vida cotidiana+

Placer, menopausia y bienestar sexual: El Cuerpo como espacio de disfrute

Desarrollo personal para hombres

Incluye talleres como:

Pareja en tiempos de cambios

Paternidad y acompañamiento

Grupo de padres cuidadores

Creatividad y ocio

En este área se incluyen talleres mixtos, para hombres y mujeres como:

Historias que inspiran: Mujeres en la Historia

Hogar en marcha: control del gasto con sentido

Risioterapia y Dinámicas Positivas

Escritura para la Vida: Taller de Relato y Creatividad

Pintando la Igualdad: Taller de Expresión Artística

La Música que nos une: Taller de Musicoterapia

Desarrollo Digital

Este área cuenta con tan sólo 2 talleres:

Tecnología en tu mano: manejo básico del móvil

IA en tu bolsillo: cómo usar la Inteligencia Artificial en lo cotidiano

Desarrollo Profesional

El objetivo principal de este área es favorecer la inserción laboral de las mujeres, su promoción profesional y el apoyo al emprendimiento. Cuenta con talleres como:

Empleabilidad 360º: Estrategias digitales y búsqueda de empleo

Mi negocio, Mi camino: fomento del emprendimiento

Tu negocio en Internet: claves básicas de web y posicionamiento SEO

Estrés bajo control: coaching para tu vida profesional

Liderazgo consciente y empoderamiento profesional

IA práctica con ChatGPT. Herramientas digitales para el trabajo diario

Espacio de Igualdad

En este programa también destaca el espacio de igualdad, que está integrado por actividades abiertas al público en general: