DESDE ENERO HASTA JUNIO
Abierto el plazo de inscripción para los Talleres de Igualdad en Alcalá de Henares
La inscripción es gratuita y en la programación se ofrecen un total de 520 horas distribuidas en talleres sobre resolución de conflictos, musicoterapia o Inteligencia Artificial
La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares presentó el pasado viernes el programa "Talleres para la Igualdad", que tendrán lugar de enero a junio de este mismo año. Este programa supone la continuidad del realizado de septiembre a diciembre de 2025 por lo que se mantiene el lema "Abriendo mentes, cerrando brechas".
Tanto los talleres como el lema se contemplan en el Plan Estratégico de Igualdad del municipio que supone una hoja de ruta que recoge el compromiso como ciudad para construir un municipio más justo, inclusivo y con las mismas oportunidades para mujeres y hombres.
El plazo de inscripción está abierto desde hoy mismo
En la web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en su apartado de actividades destacadas, se puede consultar la información de cada uno de los talleres que se ofertan en este programa, sus objetivos generales y específicos, contenidos y turnos de realización. Desde su propia página se puede acceder al formulario que da paso a la solicitud de inscripción.
El plazo de inscripción está abierto desde hoy, lunes 19 de enero, y permanecerá abierto hasta el domingo 25 de enero. A partir del lunes 26, sólo se admitirán solicitudes para los talleres en los que hayan quedado plazas libres o en reserva.
Además, se habilitará un servicio de información telefónica y ayuda presencial para aquellas personas que tengan dificultades con el trámite on-line, en el Centro Asesor de la Mujer de la Concejalía de Igualdad en horario de atención al público.
Programación de los Talleres para la Igualdad de Alcalá de Henares
En esta nueva edición de los Talleres para la Igualdad se ofrecen un total de 520 horas distribuidas en 25 talleres en horario de mañana y tarde con unas 450 plazas aproximadamente. Según Santiago Alonso, concejal de Igualdad, la programación "está pensada para avanzar hacia una ciudad más justa e igualitaria".
Por eso mismo, todos los talleres tienen como objetivo general despertar curiosidades, crear espacios de encuentro, aprendizaje y debate, además de dotar de herramientas para romper con estereotipos y roles sexistas.
La programación se presenta por distintas áreas en función de los objetivos específicos que se trabajan en cada una de ellas.
Desarrollo personal para mujeres
Contiene los siguientes talleres:
- El Arte de la calma: estrategias de autocontrol emocional
- Resolución de conflictos y empoderamiento
- Tejiendo vínculos: vencer a la soledad
- El poder del 'No': límites y autorrespeto
- Amor propio y amor en la pareja
- Respira y vive: Mindfulness para la vida cotidiana+
- Placer, menopausia y bienestar sexual: El Cuerpo como espacio de disfrute
Desarrollo personal para hombres
Incluye talleres como:
- Pareja en tiempos de cambios
- Paternidad y acompañamiento
- Grupo de padres cuidadores
Creatividad y ocio
En este área se incluyen talleres mixtos, para hombres y mujeres como:
- Historias que inspiran: Mujeres en la Historia
- Hogar en marcha: control del gasto con sentido
- Risioterapia y Dinámicas Positivas
- Escritura para la Vida: Taller de Relato y Creatividad
- Pintando la Igualdad: Taller de Expresión Artística
- La Música que nos une: Taller de Musicoterapia
Desarrollo Digital
Este área cuenta con tan sólo 2 talleres:
- Tecnología en tu mano: manejo básico del móvil
- IA en tu bolsillo: cómo usar la Inteligencia Artificial en lo cotidiano
Desarrollo Profesional
El objetivo principal de este área es favorecer la inserción laboral de las mujeres, su promoción profesional y el apoyo al emprendimiento. Cuenta con talleres como:
- Empleabilidad 360º: Estrategias digitales y búsqueda de empleo
- Mi negocio, Mi camino: fomento del emprendimiento
- Tu negocio en Internet: claves básicas de web y posicionamiento SEO
- Estrés bajo control: coaching para tu vida profesional
- Liderazgo consciente y empoderamiento profesional
- IA práctica con ChatGPT. Herramientas digitales para el trabajo diario
Espacio de Igualdad
En este programa también destaca el espacio de igualdad, que está integrado por actividades abiertas al público en general:
- Aula abierta: foro de debate sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que se realiza en convenio con la Universidad de Alcalá
- Tertulias para la Igualdad: Espacio para visibilizar los avances en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el contexto de la conmemoración de los Días Internacionales relacionados con la igualdad
