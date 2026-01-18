La sorprendente realidad de Alcalá de Henares: ¡hay más perros censados que niños!

Este domingo tendrá lugar en Alcalá de Henares la tradicional bendición de animales en honor a San Antón (patrón de los animales), como cada año. La cita será a las 13:15 horas en la calle Mayor, a la altura del Hospital de Antezana, tras la celebración de la eucaristía.

Una jornada que cada año deja preciosas imágenes en la ciudad complutense, que demuestra su devoción por las mascotas, con cientos de vecinos llevando en su gran mayoría a sus peludos.

El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, subrayó recientemente que "la bendición de animales en Alcalá de Henares es uno de los eventos más entrañables del calendario festivo local, congregando cada año a familias, asociaciones y amantes de los animales que acuden con perros, gatos, aves, pequeños mamíferos y animales de trabajo para recibir la protección del santo".

En Alcalá de Henares hay más 10.000 perros censados

Y desde luego que esta tradición de bendecir animales es más que necesaria en la ciudad complutense; como ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en Alcalá de Henares hay "entre 10.000 y 11.000 perros censados", y, si nos vamos al Instituto Nacional de Estadística (INE), este recoge que en la ciudad cervantina hay 7.554 niños de 0 a 4 años (datos de 2022: 3.843 hombres y 3.711 mujeres). Por lo que, en efecto, ¡hay más perros que niños!

Alcalá celebra la tradicional bendición de animales en honor a San Antón / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Y ahora, en pleno mes de enero, es el mes en el que más peludos llegan a los hogares, después de la llegada de sus majestades de Oriente el pasado 6 de enero. Por ello, desde el Centro Integral Municipal de Alcalá de Henares nos han dado algunos consejos sobre qué se debe hacer y qué no con ellos, durante las primeras semanas:

Qué sí hacer

Si el perro muerde objetos que no queremos del hogar, darle para que muerda lo que sí queremos , como un peluche.

, como un peluche. Si es agresivo llevarle a un lugar de poca exposición, que vaya socializando poco a poco .

. Darle libertad . Permitirles que corran, que huelan, "que sean perros".

. Permitirles que corran, que huelan, "que sean perros". Dejarles acercarse a otros perros. Si no les dejamos oler a otros perros pensarán que es un peligro y se convertirán en ariscos o asustadizos.

y se convertirán en ariscos o asustadizos. Órdenes claras. Con palabras cortas y siempre las mismas paras que nos entiendan.

Qué no hacer